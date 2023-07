Váratlan helyről kapott segítséget Dávidka, akinek az iskola udvarán állt le a szíve

A salgótarjáni család élete május 9-én gyökeresen megváltozott, amikor a 7. osztályos Dávid szíve váratlanul megállt tornaórán. A család kénytelen volt a kezelések költségei miatt új albérlet után nézni, és ehhez az emberek segítségét kérték. Most az álom megvalósult: megvan az új otthona Dávidkának és családjának, ráadásul nem is akárhonnan érkezett a segítség.

Dávid napról-napra egyre ügyesebb. (A kép felhasználása tilos!) Fotó: Beküldött fotó

Dávid osztálytársának a szülei segítettek

A kisfiú édesanyja, Szandra nemrég a Borsnak nyilatkozott arról, hogy bár még hónapokig eltarthat a kisfiú kórházi rehabilitációja, Dávid már nagyon vágyik haza. Az édesanya elmondta, hogy hazatértükkor még biztosan nem fog tudni dolgozni, jelenleg pedig fizetetlen szabadságon van, hogy kisfiát ápolja, így anyagilag már nem tudja fenntartani jelenlegi albérletüket. A salgótarjáni család az emberekhez fordult, hogy megtalálják új otthonukat, maximum 40 ezer forintért havonta, amely legalább másfél szobás és lehetőleg földszintes legyen, vagy legalább liftes házban, a kisfiú közlekedése miatt. A segítség hamar megérkezett, ráadásul váratlan helyről: Dávid egyik osztálytársának a szülei ajánlották fel lakásukat Szandráéknak.

Nagyon hálásak vagyunk, mert kevés az ilyen önzetlen ember! Jó érzés, hogy vannak, akik mellettünk állnak, támogatnak, gondolnak ránk. Azt mondták, hogy azért szeretnének segíteni, mert nagyon megérintette őket, ami történt

– mesélte az édesanya boldogan a Borsnak. Nem is meglepő, hogy meghatotta a családot a történet, hiszen Dávid salgótarjáni iskolájának az udvarán esett össze tornaórán, mert váratlanul megállt a szíve. A kisfiú újraélesztését is az iskolában kezdték meg a pedagógusok és a helyi védőnő, így az egész intézmény egy emberként aggódott Dávidért.

A lakásról Szandra elmondta, hogy minden feltételnek megfelel, amit szerettek volna, a városközponttól csak 5-10 perces sétára található, ráadásul addig maradhatnak ott, amíg csak szükséges.

Egy igazán nagyszerű családról van szó. Hálásak vagyunk! Dávidkával minden nap elmondunk egy imát és köszönetet mondunk azokért az emberekért, akik támogatják őt ebben az időszakban.

Sokan üzennek Dávidkának és támogatják Salgótarjánból

A kisfiúnak rengetegen üzennek a kedvenc előadói közül. Barátságos Pókember rendszeresen üzenet küld Dávidkának, de az AK26 egyik tagjától is kapott videóüzenetet, és ezekből rengeteg erőt merített.

Nagyon jólesik Dávidnak ez a sok üzenet, feltöltik őt nagyon és erőt is adnak neki. Szerdán például már magától fel tudott ülni

– számolt be az új eredményekről Szandra. A Nógrád Vármegyei megyeszékhely is folyamatosan támogatja a családot: most a városi KULTIK Salgótarján mozi állt Dávidék mellé, akik július 4. és július 31. között minden eladott nagy popcorn árából 100 forintot a családnak ajánlanak fel. Ráadásul a mozi a gyűjtés végén további plusz 100.000 forint összeggel járul hozzá a különleges robotterápia árához, melyre az édesanya jelenleg gyűjt kisfia felépüléséért. Az édesanya hálás azért az összefogásért, amit most tapasztal.