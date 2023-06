„Fáj" – A balesete óta most mondta ki első szavait a tornaórán összeesett Dávidka

Csütörtökön az első két szót kimondta Dávid. Igaz, hogy azt, hogy "fáj" és azt, hogy "nem", de kimondta. Mi örültünk és jót nevetett ő is, nagyon jó kedvű egyébként! Mondtam neki, hogy nagyon szeretlek és mondta kétszer, hogy én is, pénteken pedig már reggel köszönt is, hogy szia