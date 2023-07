„Nem fogjuk tudni így fenntartani a lakásunkat” – Új otthont kell keresnie az agykárosodott Dávidka családjának

Napról napra egyre többre képes Dávid, az a salgótarjáni kisfiú, akinek május 9-én váratlanul megállt a szíve tornaórán. A 7. osztályos fiú azóta kórházban van, állapotával azonban folyamatosan rácáfol az orvosokra, akik azt mondták először: olyan súlyos az agykárosodása, hogy talán egész életében ágyhoz lesz kötve. Dávid már beszélni is tud, felül az ágyban, eszik és segítséggel pár percet áll is. Most édesanyja a Borsnak elmondta: a kisfiú alig várja már, hogy hazamenjenek, azonban a rájuk szakadó kiadások miatt jelenlegi albérletüket már képtelenek fenntartani.

Dávid szíve az általános iskolai tornaórán állt meg május elején. Fotó: Facebook / Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája

„Látjuk már a fényt az alagút végén”

Dávid édesanyja, Szandra arról számolt be a Borsnak, hogy Dávid napról napra egyre ügyesebb. Bár sok fejlesztés kell még a gyógyuláshoz és hosszú út áll előtte, de az édesanya érzi, hogy biztos a siker, ugyanis hatalmas akaratereje van a kisfiúnak.

Érzem, hogy sikerülni fog! Jelenleg Miskolcon rehabilitálják Dávidot és szépen lassan halad előre, minden nap egy kicsit. Már nem kell felfekvési krém és pelenka sem. Ezen a szakaszon átjutottunk, hála Istennek

– mesélt boldogan az édesanya, hozzátéve, hogy a kisfiú már szájon keresztül táplálkozik és iszik, valamint beveszi a gyógyszert is.

Már nagyon várja, hogy mehessünk haza, de ez még hosszú hetek kérdése. Ha minden jól megy, szerintem pár hónap múlva mehetünk, addigra viszont új albérletet kell találnunk, ugyanis a jelenlegit nem tudom már fenntartani.

Dávid egyre jobb állapotban van és sokat fejlődik. (A kép felhasználása tilos!) Fotó: Olvasói fotó

Albérletet keresnek Szandráék Salgótarjánban

Az édesanya Dávid balesete előtt eladóként dolgozott a Nógrád vármegyei megyeszékhelyen, ráadásul nemrég kezdett új munkahelyen. Egyedüli családfenntartóként eddig is nehezen tartotta fenn salgótarjáni albérletüket, a kisfia balesete óta azonban ez még nehezebbé vált. Jelenleg fizetetlen szabadságon van, hogy minden nap kisfia mellett lehessen, és ez a közeljövőben sem fog megváltozni, hiszen ha hazatérhetnek is, Szandra nem fog tudni egyből újra dolgozni.

Most már biztossá vált, hogy nem fogom tudni fenntartani a jelenlegi albérletünket. Sajnos akármennyire is szeretnék, nem tudok majd egyből dolgozni, ha hazamegyünk és még a plusz költségekről és terápiákról ne is beszéljünk, amikre Dávidnak szüksége lesz

– hangsúlyozta az édesanya.

Szandra egy másfél szobás albérletet keres Salgótarjánban, a maximum lakbér pedig 40 ezer forint, amit ki tudna fizetni a kisfia ápolása és fejlesztése mellett. A család számára a városban szociális alapon csak garzont tudnának biztosítani.

– Mindenképp földszinti lakás vagy liftes házban lévő lenne jó és 1,5 szobára szükségünk lenne legalább. Bár még hónapokig nem mehetünk haza, szeretnénk Miskolcról egyből az új albérletbe menni, hogy Dávidot ne zavarja meg még a költözködés is, egyik helyről a másikra – árulta el a részleteket Szandra.

Az édesanya azt kéri, hogy aki tud, segítsen nekik új otthonuk megtalálásában, hogy kisfiával egy olyan lakásba költözhessenek vissza, amit biztosan tud fizetni Dávid terápiái és ápolása mellett, a megváltozott körülményei ellenére.