Pókember is üzent Dávidnak, akinek testnevelés órán állt le a szíve: „Én tudom, hogy meggyógyulsz, kis barátom” – Videó!

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, egyre nagyobb rá az esély, hogy felépüljön és újra teljes életet élhessen az a fiú, akinek a szíve tornaórán állt meg május 9-én. A 7. osztályos Dávid egy igazi kis hős, hiszen bár az orvosai korábban azt mondták az édesanyának, hogy fia egy életre ágyhoz lesz kötve, a fiú erre nap, mint nap rácáfol. Egyre ügyesebb és erősebb, nemrég pedig első szavait is kimondta a balesete óta. A visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett Dávidnak Barátságos Pókember is üzent: egy hangfelvételen küldött neki erőt és bíztatást, melyre hihetetlen módon reagált.

Magyarország kedvenc Pókemberét már több, mint 120 ezren követik TikTok-on. Fotó: Pókember KN

Pókember hangüzenete adott erőt Dávidnak

Barátságos Pókembert sokan ismerik az országban. Nem volt ezzel másként Dávid családja sem, akik egy hónapja felkeresték a népszerű szuperhőst, hogy küldene-e egy hangfelvételt a kisfiúnak és mondana-e egy imát érte. A hősnek nem kellett kétszer mondani, máris küldte a hangfelvételt, amiben erőt próbál adni Dávidnak. A fiú erre csodálatos módon javulást mutatott: megemelte a lábát és beszélt is pár szóban a Pókemberhez. A megható esetről videó is készült, melyet a Pókember meg is osztott TikTok-on egy figyelemfelhívó előszóval, melyben arra kéri az embereket, hogy segítsék anyagilag a családot és Dávidot, hogy felépülhessen.

Sose gondoltam, hogy valakinek a hangüzenetem ennyi erőt tud adni

– írja a videóban Pókember, hozzátéve: – A hitem a legnagyobb szuperképességem. Hiszem, hogy hamarosan újból hétköznapi életet élhet. Én tudom, hogy meggyógyulsz kis barátom! – zárta a videót. A közzétett felvételt azonban a TikTok letörölte, ugyanis azon látszódott a család számlaszáma. Ezt látva a szuperhős azonban nem adta fel és egy új videóban újra elmeséli Dávid történetét arra kérve az embereket, hogy segítsék a fiút és családját.

A család minden segítségért nagyon hálás

Dávidot a május eleji eset óta kórházban ápolják és bár azt még nem tudták megállapítani, miért állt meg a szíve, súlyos oxigénhiányt és visszafordíthatatlan agykárosodást észleltek nála. Édesanyja, Szandra minden nap mellette van, így nem tud dolgozni. A fiú felépülése hosszú folyamat lesz, a család anyagi helyzete pedig pillanatnyilag kilátástalan, ugyanis albérletben élnek, amit édesanyja egyedül próbál fenntartani. Az egyébként eladóként dolgozó Szandra arra kéri az embereket, hogy aki csak teheti imádkozzon kisfiáért és egy megosztással vagy kisebb-nagyobb összeggel segítsen nekik, hogy a kisfiú megkaphassa a szükséges terápiákat és újra teljes életet élhessen.