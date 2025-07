„Azok a viaszszürke arcok, úristen!” - Megszólalt a siófoki horrorbaleset mozdonyvezetője

A busz a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre, a vonatvezető tehetetlen volt, mégis, a mai napig rémálmai vannak. „Fékeztem, időben fékeztem, én ettől többet nem tudok csinálni”.

A vonatvezető, Ferenc teljesen összeomlott a baleset után

Fotó: TV2/Napló

2003. május 8. reggel 8 óra 35 perc. A Déli pályaudvar irányából gyorsvonat közeledett, amikor a piros lámpát figyelmen kívül hagyó, főleg német turistákat szállító busz sofőrje a vonat elé hajtott.

Legszívesebben a vonatvezető is meghalt volna

Kiss Ferenc élete egy pillanat alatt összetört. Ő vezette azt a vonatot, amelyik kettészelte a turistabuszt és 375 méteren át tolta azt. Legszívesebben ő is meghalt volna. Hajszál választotta el a teljes összeomlástól. Bármilyen hihetetlen, de Ferenc 22 éve nem járt a baleset helyszínén. Most a Napló stábjával mégis elment. Eleinte valószínűleg tudatalatti ok miatt kerülte a helyszínt, később - ahogy jöttek az évfordulók - már tudatosan maradt távol a Darnay Kálmán téri vasúti átjárótól.

Fotó: TV2/Napló

Még mindig a fülébe cseng az ütközés robaja, a sikolyok, majd a végtelen csend.

Fölállok, és azt a látványt nem kívánom senkinek, az kegyetlen volt. Ott a sok szerencsétlen német nyugdíjas, és nem tudok németül, hát valamit azért tudok, de valahogy megéreztem, hogy ezek nem magyarok. És akkor mondom neki, segíthetek? Hilfe, segítek, hilfe, hilfe, és akkor csönd és azok a viaszszürke arcok, úristen, mondom, akkor nagy a baj…”

Még mindig emlékszik a részletekre, a nagy csöndbe belehasító szirénákra.

„Nem volt semmi sikoltozás, semmi az égadta világon, csak hallom, hogy nínó-nínó, jöttek a tűzoltó kollégák, és szerencse, hogy a szerencsétlenségben segítenek, sok mindent tudtak, de hát 500-600 méteren van a tűzoltószertár. Úgyhogy rögtön jöttek. A rendőrök is pillanatokon belül ott voltak...”

Fotó: Mediaworks Archívum

A siófoki vasúti átkelőt a helyiek azóta is elátkozott átjárónak hívják. A 2003-as baleset előtt és azóta is volt már itt gázolás, annak ellenére, hogy sorompót is tettek fel.