Fegyverre cserélte a csillogást: Ő Ukrajna legszexibb katonanője

A gyönyörű, jelenleg PR menedzserként dolgozó Anastasia 2015-ben, 24 évesen nyerte el a Miss.Ukrajna címet, aki amellett, hogy azóta is modellkedik, egy neves egyetemen szerzett üzleti diplomát. Most azonban bejelentette: ideiglenesen lemond teljes karrierjéről, ugyanis kötelességének érzi megvédeni hazáját, ezért Anastasia is fegyvert ragad, és csatalkozik a nemzeti sereghez. A fiatal menedzser már szombat óta készül a döntésre, Instagramján azóta kizárólag hazafias témájú tartalmat osztott meg.

Mint írta: nem idegen számára a fegyverforgatás sem, hobbi szinten csakran Airsoftozik, így lőni egészen pontosan tud, emellett ő is felszólította az ukránokat: szereljék le mindenhol az útjelző táblákat:

- Szereljétek le a táblákat az ország minden pontján. Az ellenség nem ismeri ki magát, rosszul tájékozódik terepen. Segítsünk nekik a pokolra jutni - idézte a napok óta hangoztatott felhívást az elszánt nő.

Bízik országa ellenállásában:

- Seregünk úgy harcol, hogy most már a NATO-nak kéne megkérnie őket, hogy belépjenek - vélekedett, míg Ukrajna elnökéről is elismerően szólt:

- Igaz és erős vezető. Ilyen Ukrajna elnöke! - jelentette ki.