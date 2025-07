Nem bírta tovább titkolni: Stana Alexandra együtt pózol új pasijával

A Dancing with the Stars sztárját, a csinos táncosnőt nem kell bemutatni a TV2 nézőinek. Stana Alexandra két évvel ezelőtt Marics Petivel jutott be a döntőbe, tavaly pedig Kucsera Gábor volt a partnere, akivel szintén sokáig menetelt. Alexandra nemcsak a parketten hódít, hanem a hétköznapokban is elképesztő energiával és stílussal van jelen – mindig tudja, hogyan varázsolja el követőit.

Stana Alexandra újra szerelmes (Fotó: archív / hot! magazin)

A Dancing with the Stars sztárja azonban nemcsak a munkájával, hanem a magánéletével is gyakran került a címlapokra. Korábban egy párt alkotott Meggyes Dáviddal, kapcsolatuk akkoriban sokakat foglalkoztatott, ugyanis a férfi a táncosnő miatt hagyta ott egykori kedvesét Horváth Grétát. Bár Stana Alexandra és Meggyes Dávid próbálták megélni a kapcsolatukat a nyilvánosság nyomása ellenére, végül nem működött köztük hosszú távon – szakításukat a követőik is meglepetéssel fogadták. A szakítás után Alexandra azonban nem búslakodott sokáig. Belevetette magát a munkába, sorra jöttek a felkérések, és nemcsak táncosként, hanem influenszerként is egyre aktívabb lett.

Stana Alexandra párja egy civil férfi

Bár a magánéletét egyre inkább tabuként kezeli, azt nemrég elárulta, hogy ismét rátalált a szerelem. Kifejtette, hogy most már nem szeretné tagadni, de boldog párkapcsolatban él, azonban a részleteket továbbra sem kívánja megosztani. A párja egyáltalán nem szeretne szerepelni, ő pedig tiszteletben tartja a kérését, illetve a magánéletével továbbra sem kíván haknizni. A magyar táncosnő jelenleg Olaszországban nyaral, az Instagram-oldalán pedig rendszeresen beszámol a vakáció élményeiről. Nemrég szexi bikinis képeket osztott meg magáról egy lapozós posztban, azonban a szemfülesek kiszúrhatták az egyiken, hogy nem egyedül, hanem az új párjával pózol boldogan.

A táncosnőről és civil párjáról ez az első közös fotó, amit megmutattak a nyilvánosságnak. Stana Alexandra párja átkarolja a táncosnőt, a követők szerint pedig nagyon összeillenek, látszik, hogy mennyire megvan közöttük az összhang.

Egyforma a mosolyotok!

– vette észre valaki a hasonlóságot.