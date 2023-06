Június 1-én hajnalban egy 20 év körüli férfi a sínekre feküdt Budakalász és Békásmegyer között a HÉV vonalán. A menetrend szerinti járat pedig érkezett és a fiatal a helyszínen életét vesztette.

A mentők már nem tudtak segíteni a férfinek/Illusztráció Fotó: Juhász Gábor / MTI

Két hét alatt két halál

Az esettel összefüggésben nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja a rendőrség közlése szerint. A hatóság azt is tudatta, hogy közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet.

Sajnos ez már megint egy HÉV-el összefüggésbe hozható haláleset, hiszen május 15-én hírt adtunk Tibi tragédiájáról, aki egy 17 éves kezdő sofőr volt. Felhajtott a HÉV síneire, és az érkező szerelvény nekiment az általa irányított járműnek. A fiatal fiú a helyszínen meghalt, az autó többi utasa pedig válságos állapotban a kórházban van.

Évekig kísérthet egy gázolás

Sokan abba bele se gondolnak, hogy egy ilyen esetnél nem csak saját életük veszthetik el. A HÉV, vonat vagy bármilyen más közlekedési eszközt vezetők, akár önhibájukon kívül is gázolhatnak el embereket, mint ahogy az utóbbi két esetben is megtörtént. Ezt a terhet, pedig valószínűleg egész életükben, magukkal hordozzák majd, ami sokaknál annyira mélyen megmarad, hogy lehet, nem is ülnek többet volán mögé. Új állást, új életet kell kezdeniük.

Azzal a járattal mentem volna melózni, egy másik, utána jövő járattal sikerült elmennem. Még láttam a HÉV-vezetőt. Azt a fájdalmat, ami tükröződött az arcán, nem kívánom senkinek

– írta egy hozzászóló egy békásmegyeri csoportban aki ugyan a balesetet nem látta, de a jármű vezetőjét igen.

Mielőbbi felépülést a traumából a HÉV vezető kollégának!

– kommentelte egy másik férfi, aki szintúgy kiemelte, hogy egy ilyen eset mekkora trauma lehet a vezetőnek.

Sokan támadták az öngyilkost, hogy csak magára gondolt: "Más életét ne nyomorítsa meg" - vélekedett egy hozzászóló.

Nem kell másokkal kib... így egy örök traumát csinált a HÉV vezetőnek.

- fogalmazott határozottan egy csoporttag.

Szegény HÉV-vezető, szörnyű lehet ezzel a tudattal él

- tette hozzá egy másik csoporttag.