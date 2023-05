"Istenem, Tibikém!" – 17 éves fiú a rákosfalvi HÉV-baleset áldozata

Borzalmas tragédia történt vasárnap a Kerepesi út és a Szentmihályi út kereszteződésében, amikor egy autó a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott. Az éppen a kereszteződésbe érő Hév-vel ütközött járművük, a szerelvény métereken át tolta maga előtt az autót, maga alá gyűrve azt. Az autóban hárman utaztak, az anyósülésen ülő 17 éves Tibornak esélye sem volt a túlélésre, az ő oldalán robbant be a Hév autójukba, a sofőrt és hátul utazó fiát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, jelenleg is küzdenek értük. A rákosfalvi HÉV-baleset indulatokat is szült az interneten, sokan nem értik, hogyan lehetett ilyen figyelmetlen a sofőr úgy, hogy saját gyermeke is az autóban ült.

A rákosfalvi HÉV-baleset áldozatát rengetegen gyászolják.

Mint arról a Ripost beszámolt, az anyósülésen utazó 17 éves Tibike halála nagyon megrázta az ismerősöket és rokonokat.

„Drága testvérem, miért? Belehalok a fájdalomba!”

– fakadt ki a fiatal ismerőse az interneten. "Istenem, Tibikém!" – búcsúzott egy másik ismerőse a fiatalembertől, akit most rengetegen gyászolnak az interneten.

Imádkoznak a rákosfalvi HÉV-baleset túlélőiért

Mint kiderült, a sofőr és a fia gyöngyöspataiak, a Heves vármegyei településen nincs olyan, aki ne ismerné őket. A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki őket az autóból, és súlyos sérülésekkel szállították őket kórházba. "Mentsd meg őket mennyei Atyám! Kérlek imádkozzatok! Gyöngyöspatai rokonaim az intenzíven vannak, apa és fia! Egy 17 éves fiú sajnos meghalt" – imádkozott a neten a család egy rokona.