Elkeseredtek a tanárok: aggasztó jeleket vettek észre a gyerekeken

A felmérés szerint az általános iskolás gyerekek csupán tíz percig képesek egy dologra koncentrálni a világjárvány után.

Rövidebb ideig képesek figyelni, mint eddig bármikor

Egy angliai iskolában 504 általános iskolai tanár részvételével végeztek felmérést, amelyben megállapították, hogy sokkal kevesebb ideig képesek figyelni a gyermekek, mint a COVID előtt. Minden ötödik tanár azt nyilatkozta, hogy már csak 10 percnél kevesebbet tudnak egy témáról tanítani, mivel a gyermekek körülbelül ennyi ideig tudnak odafigyelni arra, amiről beszélnek. Emiatt - hogy fenntartsák a gyermekek érdeklődését - folyamatosan témát kell váltaniuk, ami megnehezíti az oktatást.

A közösségi média folytonosan pörgő és változó felületei is negatívan befolyásolják a gyermekek képességeit, például a TikTok miatt is sokkal magasabbra került a gyermekek ingerküszöbe és sokkal több információra vágynak egyszerre, mint mit megkaphatnak, így az érdeklődésük is gyorsabban alább hagy.

A járvány után nem megszokott viselkedést tanúsítanak az osztályban a gyerekek”

– mesélte egy általános iskolai tanár, aki szerint nehezen szocializálódnak jelenleg a gyerekek.

Megváltozott a gyerekek viselkedése

Háromból több mint két általános iskolai tanár (70%) állítja, hogy a gyerekek osztálytermi viselkedése romlott a Covid után, és a tanárok többsége szerint a tanulók nagyobb valószínűséggel állnak fel óra közben (57%), és gyorsabban panaszkodnak arról, hogy unatkoznak (57%). Sőt, többjük szerint nagyobb valószínűséggel idegesítenek és provokálnak másokat az osztályteremben, mint eddig.

Többször előfordul, hogy óra közben álmodoznak, valamint segítenünk kell a gyerekeknek újratanulni bizonyos szociális készségeiket. Ezen felül sokkal több mozgásszünetet is kell tartanunk, hogy elkerüljük a gyerekek unatkozását

– mesélte egy angliai tanár.

A tanárok több mint kétharmada (69%) azt mondja, hogy nőtt a figyelmetlenség és az álmodozás, amióta fiatal diákjaik visszatértek az iskolába a járvány után. A tanárok leginkább arra hivatkoztak, hogy nem igazán volt a Covid alatt lehetősége a gyermekeknek arra, hogy szocializálódjanak, így a viselkedésük nem teljesen elfogadható. Nem tudják, hogy hogyan kommunikáljanak másokkal, hogy azt sem, hogy mi megengedett az iskolában és mi nem.

Az általános iskolai tanárok és tanítók körében végzett felmérést idén április és május között végezte a Gerard Kelly & Partners.