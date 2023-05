Tízszer annyi a skarlátos, mint korábban. Itt a járványok kora? – Rusvai Miklós válaszolt

Berobbant a skarlát a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. Annyi gyerek betegedett meg, hogy néhol osztályokat vontak össze a hiányzók nagy létszáma miatt. Míg a skarlát inkább a gyerekek körében terjed, addig a fiatal felnőttek köhögnek, lázasak, pedig már lecsengett az influenza is. Az év eleje több járványhullámot is hozott, erre régen nem volt példa. Dr. Rusvai Miklós virológust kérdezte a Metropol: valóban beköszöntött a járványok kora?

Rusvai Miklós szerint, most két-három évig nyugtunk lesz, nem várható erőteljes járvány Fotó: Magyar Nemzet

Áprilisig lecsengtek a légúti fertőzések, most a skarlát tarol

Ahogyan azt a Metropol korábban megírta, az egész országban egyre több a skarlátos beteg, elsősorban a közösségbe járó gyermekek között. A járvány főként a bölcsődéseket, óvodásokat, kisiskolásokat érinti. Tünetei között megjelenik az arcpír, a magas láz, a levertség, a piros torok és szájpadlás, illetve az úgynevezett „málnanyelv”. Cegléden az egyik bölcsődében már két-három hete tart a járvány. Budapestet sem kerülte el az alapvetően bakteriális fertőzés. Egy XI. kerületi óvodában dolgozó óvónő, Anna arról számolt be a Metropolnak, hogy már a múlt hónapban is több ilyen megbetegedés volt náluk. Akkor és ebben a hónapban is azonnal elkülönítették a beteg gyermeket és értesítették a szülőket, hogy vigyék haza az érintetteket. Anna számára nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen, évek óta nem látott betegség felüthette a fejét. Dr. Rusvai Miklós szerint a skarlát sohasem tűnt el hazánkból, csak az utóbbi években kevesebb megbetegedést okozott.

Ez a betegség hosszú ideig, évekig ritka volt Magyarországon, körülbelül heti 15-20 eset volt országszerte, de teljesen soha nem tűnt el. Ez a viszonylag alacsony szám azonban most hirtelen megugrott, és heti háromszáz fölötti esetszámot is diagnosztizálnak az orvosok. Jó hír viszont, hogy a betegséget ma már jól lehet kezelni

– mondta Rusvai professzor a Metropolnak.

A skarlát a gyerekek körében tarol. Ilyenkor antibiotikumos kezelés és elkülönítés szükséges a szövődménymentes gyógyuláshoz. Képünk illusztráció. (Fotó: Vagner Nataly83)

Az év elején nagyon erőteljes, a légzőszerveket támadó járvány zajlott Magyarországon, több vírus is tarolt egyszerre, ráadásul a tünetek lassan múltak el. Volt, hogy hetek vagy több mint egy hónap is kellett a gyógyuláshoz. Elsősorban fiatalok és gyerekek kapták el a fertőzést, például az adenovírust. Szerencsére ezek a légzőszervi vírusfertőzések április végén veszítettek erejükből.

– Ezeknek a vírusfertőzésnek a jellegzetessége az volt, hogy az esetek 30-35 százaléka 14 év alatti gyerekek körében jelentkezett, a másik 35-40 százalék pedig a fiatal felnőttek, tehát a fertőzött gyerekek szülei körében, a 35 év alatti korosztályban. Ilyen volt például az óriássejtes vagy más néven RS vírus, amely egy alsó és felső légúti fertőzést – hörgő- és tüdőgyulladást – okozó vírus volt és cseppfertőzéssel terjedt. Vagy a Human Metapneumovírus, amely szintén kisgyerekeknél vagy legyengült immunrendszerű felnőtteknél jelentkezett. Emellett erőteljesen jelen voltak az adenovírusok is, illetve egy nagyon erős influenzajárvány is lecsengett. Annak, hogy egyszerre ennyi vírus volt jelen, az az oka, hogy a Covid-járvány után levettük a maszkokat, megszűnt az online oktatás, a távmunka és robbanásszerűen terjedni kezdtek a cseppfertőzéssel terjedő vírusok, főként a gyerekek és a fiatal szülők körében

– hangsúlyozta a virológus. Rusvai Miklós hozzátette: – A drasztikus influenzajárvány általában 5-7 évenként jelentkezik Magyarországon, de most ez az idő kitolódott 8 évre. Mivel most sokan immunizálódtak, a következő 2-3 évben nem kell számítani sem intenzív influenzavírus-járványra, sem pedig egyéb légzőszervi vírusfertőzésekre. A skarlát az más tészta, hiszen az korábban is volt szórványosan, és ezután is lesz – fejezte be a virológus.