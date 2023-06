Cseh László ezúttal egy másik sportágban remekelt - kislányát is megtanítja rá

Bővítik a nagykövetek létszámát

A csütörtöki eseményen Dérer István, a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Központjának főigazgatója bejelentette: jövőre bővül a horgászat nagyköveteinek névsora. Egyelőre nem lehet tudni, kik csatlakoznak Áder Jánosékhoz, az azonban biztos, hogy női híresség is helyet kap az illusztris társaságban.

– Jó látni, hogy ennyi kiemelkedő személyiség szeret horgászni, és szívesen beszél is a hobbijáról. Az biztos, hogy egy hölggyel is bővülni fog a nagykövetek névsora, ugyanis már több mint 100 ezer nő pecázik – fogalmazott a Borsnak Dérer István, aki kiemelte: 2-4 híresség csatlakozik majd a 13 jelenlegi nagykövethez. "Javaslatot bárki tehet, a beérkező névsorból pedig a nagykövetek és a Mohosz elnöksége dönti el, kit vesz be az illusztris társaságba" - mondta.