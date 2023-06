Iskolai tantárgy lehet a horgászat

A foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek a környezetvédelemmel, megtanulják a hazai halfajokat felismerni, emellett olyan alapvető horgászathoz elengedhetetlen technikai dolgokat is elsajátítanak, mint például a horogkötés. Természetesen „valódi” horgászaton is részt vehetnek, emellett külön központi támogatási programmal horgásztáborokat is szerveznek a fiataloknak. A kurzus a legtöbb helyen az állami horgászvizsgával zárul.