Nagy veszélyben vagyunk a budapesti játszótereken: gyerekeiket féltik az anyukák

Érdemes odafigyelni ebben az időszakban a varjakra, hiszen mindent megtesznek, hogy védjék a fiókákat.

Veszélyesek lehetnek a varjak a költési időszakban/Illusztráció Forrás: Pexels

Aggódnak a szülők a gyerekeikért

Budapesten már Újpesten és Újhegyen is történtek varjútámadások. Több ember is arról számolt be a Metropolnak, hogy nekirontottak a madarak. Az egyik legveszélyesebb hely Kőbányán egy játszótér.

Gőzmozdony utcai játszótérnél egy dolmányos varjú fióka a földön ugrál ide-oda, nem tud még repülni, a szülők védik. Több embert is megtámadtak, többek között engem is. Hátulról nekirepült a tarkómnak. Egy idősebb hölgyre háromszor is rátámadtak

– mesélte egy nő a Metropolnak, és a legnagyobb közösségi oldalon - ahol szintén megosztotta ezeket az információkat - többen is aggódva reagáltak.

A másfél éves gyerekem ezen a játszótéren játszik és más pici gyerek is

– szólt hozzá egy szülő a poszthoz.

Félelmetes, amikor lecsap egy ilyen madár

Andrea elmesélte a Metropolnak, hogy a 10. kerületben már többször találkozott a varjakkal. A legutóbbi ilyen esete pár napja volt, amikor végül meg is támadta egy varjú. A madár szárnyainak ütései a tarkóját érték, teljesen megrémült.

Menekültünk, de folyamatosan jött utánunk, alig tudtunk megszabadulni tőlük

– mesélte Andrea, aki azt is hozzátette, hogy júniusig megpróbál más útvonalon hazajárni, mivel eléggé megrémítették a madarak.

Szerencsére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megosztotta, hogy mit tegyünk, ha egy ilyen állattal találjuk szemben magunkat: „Hasonlóan kell eljárni, mint a támadó kutyáknál: nem szabad elfutni, hanem szembe kell fordulni az állattal, és kitárt karokkal érzékeltetni a méretbeli különbséget, valamint érdemes hangosan rá is kiáltani. (...) Rámenősebb madarak esetén védekezésre lehet használni kézben lévő könnyű táskát vagy szatyrot, kabátot.”