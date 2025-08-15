Friss hírek a balesetet szenvedő Demjén Ferencről: Charlie jelentette be

Ahogy arról a Bors elsők között beszámolt: Demjén Ferenc balesetet szenvedett otthonában. Közösségi oldalán szerdán jelentették be: felső combtörést szenvedett. Azóta nem tudni új információt, ám Charlie most megszólalt…

Eldőlt a Demjén Ferenc koncertek sorsa... (Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld)

Horváth Charlie Demjén Ferenc segítségére sietett

A 78 éves zenei ikonért az egész ország aggódik, több híresség is nyilvánosan kívánt mielőbbi gyógyulást. Az imán kívül azonban több segítség kell. Demjén Ferenc koncertjei ugyanis veszélybe kerültek: idén még több leszervezett fellépése is volt. Ebben sietett segítségére barátja, Charlie.

A lépcsőn jött le, mikor elesett… Hogy hogy van most, arról nem akarok nyilatkozni. Gyógyuljon meg!

– fogalmazott a Tények Plusznak nyilatkozva a szintén élő legendaként számon tartott Horváth Charlie.

Charlie nagylelkű felajánlást tett barátja érdekében (Fotó: Mogyoróssy Márton)

Charlie elmondta: nem ez az első sérülés, ami Demjént éri, de eddig mindig vissza tudott állni a színpadra. Most viszont több koncert is veszélybe került. Legközelebb augusztus 19-én, Bugyin, a Szent István napi rendezvényen lépett volna fel. Most kiderült, lesz helyette beugró. Charlie elmondta:

Nem sok bulit vállal, de most 19-én fellépett volna. Engem pedig felhívtak, hogy tudnék-e menni én 19-én? Átvállalom a koncertet, és amíg meg tudom tenni, elvállalom még a továbbiakat

– tette hozzá Charlie, a Tények Plusz riportjából pedig kiderült: Demjén Ferenc menedzsmentje hamarosan hivatalos közleményt ad majd ki a rajongók tájékoztatására.