"A ragadozók nem agresszív gyilkológépek" – mondja a Magyar Maugli, miközben birkózik egy fehér oroszlánnal

Gyakorlatilag reggeltől estig állatok vesznek körbe, de máshogy nem is tudnám elképzelni a napjaimat. Többek között két, most már 8 hónapos kis fehér oroszlán kölyköt nevelek, de foglalkozom még vidrákkal, gepárdokkal, tigrisekkel és hiénákkal is, hogy csak párat említsek.