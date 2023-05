Brutális támadás Óbudán: ezt tette a kutya a kisfiúval, aki megsimogatta az állatot

Időről időre hallani végzetes és szerencsére könnyebb sérülésekkel járó kutyatámadásokról. Sokszor a gazdák felelőtlenek, de előfordul olyan is, hogy a véletlennek köszönhető egy-egy-támadás. Például, ha egy kóbor kutya támad meg valakit. Most Óbudán történt egy támadás. Azt nem tudni, hogy ki a felelős érte, mindenesetre tanulságos az eset.

Fotó: Pixabay

Arcon harapta a gyermeket a kutya

Egy anyuka osztotta meg a kerületi Facebook-csoportban, hogy gyermekét arcon harapta egy kutya. A kisfiúval a III. kerületben a Flóráin téren sétáltak, amikor találkoztak egy kutyussal és gazdáival. Megkérdezték, hogy meg lehet-e simogatni a kutyust, hiszen a gyerek nagyon szereti az állatokat, és a gazdák ezt meg is engedték, arra hivatkozva, hogy nagyon barátságos a kiskutya. Miután elkezdtek labdázni és játszani, a kutya egyik pillanatról a másikra megfordult és arcon harapta a gyermeket. Minderről a Metropol számolt be.

Nem akarok senkit felelősségre vonni, hiszen ami történt megtörtént, áldom az eget, hogy nagyobb baj nem lett

– írta az anyuka, aki, bár egyáltalán nem találta rosszindulatúnak a "tettes" kutya gazdáit, most utólag mégis kétségbeesetten keresi őt, ezért tett közzé posztot. És hogy miért? Mert amikor a gyereket ellátták a kórházban, ott jelezték, hogy ha nem tudja megmutatni a kutya oltási könyvét, akkor a kisgyermeket többször is be kell oltani veszettség ellen. Cikkünk élesítésekor még nem lett meg a gazdi, további fejlemények esetén frissítjük cikkünket.

A rendőrség a Metropol megkeresésére a következőt válaszolta:

"A rendőrségre 2023 május 19-én 17 óra 7 perc körül érkezett bejelentés, hogy Budapest III. kerületében, a Flórián téren egy kistestű kutya megharapott egy négyéves kisfiút. A gyerek az édesanyjával volt kint a téren, és egy arra sétáló pár kutyájával játszott, amikor az eb megharapta. Ekkor a kutya gazdái mentőt és rendőrt hívtak, azonban még a járőrök megérkezése előtt elhagyták a helyszínt. A kisfiút a mentők kórházba szállították. A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen."

Kötelező a veszettség elleni oltás, ha nincs meg a kutya oltási könyve

Bár manapság már elég kevés az esélye annak, hogy valakinek a kutyája veszett legyen (hiszen elvileg kötelező a védőoltás), mégis nagyon nem mindegy, mit teszünk, ha valakit megharap egy kutya. Az előbb említett esetben ugyan az édesanya megkérdezte, hogy rendben vannak-e a kutya oltásai, de ez nem elég: sajnos nem cseréltek telefonszámot és a gazda a helyszínen nem is tudta felmutatni az oltási könyvet. Ez ott nem tűnt akkora problémának, a kórházban viszont kiderült, hogy az oltási könyv nélkül kötelező a gyermeknek is veszettség elleni oltásokat kapnia, ami nem kellemes procedúra.

Tehát a teendő: elkérni és lefotózni az oltási könyvet, vagy ha - mint általában - az nincs a gazdinál, akkor telefonszámot cserélni, és utólag elkérni a lefotózott igazolványt üzenetként.