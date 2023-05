Elképesztő ingyenes programok várnak idén nyáron a Városligetben

Akár Thai Chi-t is tanulhatunk idén nyáron a Városligetben, ami évtizedek óta Budapest szíveként működik, pláne a legmelegebb évszakban. Az idei nyár azonban az eddigieknél is különlegesebb lesz ugyanis izgalmas, családbarát programokkal, bővülő sportolási- és rekreációs kínálattal, valamint vezetett épület- és parksétákkal is várja a nyári szezonban a látogatókat a Liget. Ha akarunk, táncra perdülhetünk, vagy színházi előadáson ülhetünk, hiszen mindez megtalálható lesz a Városligetben idén nyáron.

Sokan vidékről is eljönnek a megújult Ligetért. Fotó: Palkó György / Liget Budapest

Idén nyáron elmélyedhetünk a Liget titkaiban

A Liget nyári évadát idén az egyéves Ballon kilátó születésnapján, május 23-án nyitották meg, ahol a Városliget Zrt. vezérigazgatója beszámolt a nyári szezon új attrakcióiról és programjairól is.

Az idei év talán minden idők legizgalmasabb éve lesz a Városligetben, hiszen az egész családnak készülünk attrakciókkal. Azt gondolom, hogy a hét 7 napján, a nap 24 órájában van miért kijönni a Városligetbe

– mondta el Gyorgyevics Benedek, aki a Liget Budapest ingyenes nyári programkínálatát bemutatva hozzátette: idén nyáron vezetett épület- és parksétákon vehetnek részt az érdeklődők, amik egész nyáron rendszeresen indulnak majd. Így megtekinthetik a Liget Budapest Projekt keretében megvalósult népszerű attrakciókat: például a Magyar Zene Házát, a Néprajzi Múzeumot, a Millennium Házát vagy éppen a parkot.

A legkisebbek számára a Hahota Gyermekszínház vidám előadásokkal mutatja be a magyar mesekincs ikonikus darabjait, a felnőttek pedig Salsa a Parkban címmel igazi karibi hangulatú, élőzenés táncban vehetnek részt a Néprajzi Múzeum mellett. Nem maradnak ki a sportolni vágyók sem, hiszen profi oktatók irányítása mellett jógaórákkal, illetve futó- és tájfutó edzésekkel készülnek a szervezők, a kikapcsolódásra vágyó látogatókat pedig a Tai Chi meditációs foglalkozások várják.

Számos izgalmas programmal várják az érdeklődőket a Városligetbe idén nyáron. Fotó: Palkó György

Egyéves a ballon kilátó, a Liget népszerű attrakciója

Éppen egy éve a Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszatért a parkba egy több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció, a városligeti ballonozás. A BalloonFly egy év alatt összesen 54.000 embert repített 150 méter magasra, négyezerszer emelkedve fel. Ezalatt nemcsak szokásos turista attrakcióvá vált a ballon, hanem romantikus helyszínné is, ahol sokan mondták ki a boldogító igent.

– A BalloonFly első éve fantasztikus élményeket és igazán különleges pillanatokat hozott nem csak a látogatóknak, hanem nekünk is. Kollégáinkkal szemtanúi lehetünk több lánykérésnek, teret adhattunk élőzenei produkcióknak, de még az amerikai „Nagy Ő” című népszerű televíziós műsor is nálunk forgatta egy epizódját. Az elmúlt év legkedvesebb és egyben legfontosabb állomása a Bethesda Gyermekkórházzal kötött együttműködésünk volt, melynek eredményeként az intézményben tartósan gyógyuló gyermekeket és gyógyítóikat repíthetjük a magasba, ezzel is segítve feledni a nehéz időszakot – ismertette a BalloonFly első évének eredményeit Závodszky Zoltán, a BallonKilátó Zrt. vezérigazgatója.

