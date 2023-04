„Ezzel a lufival elengedem a fájdalmat és a csalódottságot" – így búcsúztak a Bethesdától a gyógyult gyerekek

Csáky Soma 105 napot töltött a Bethesda égésintenzív osztályán, miután egy éve súlyosan megégett. Ahogy arról korábban írtunk, Soma egy barátja életét igyekezett megmenteni Sárospatakon, amikor a 16 éves fiú a mentés közben maga is meggyulladt, testfelületének több mint a fele pedig megégett. A kórházban töltött hónapok után most többedmagával együtt ő is eljött, hogy elengedje a balesetét követő életmentő műtétek és hosszú kezelések fájdalmait és emlékeit. A gyerkőcök eredetileg a ligeti ballon-kilátóval szállhattak volna fel a magasba, a búcsút szimbolizálva, az erős szél miatt azonban nem szállhatott fel szerdán a ballon. Helyette egy piros lufit engedhettek a magasba a gyerekek szüleikkel, ezzel jelképezve, hogy elengedik a betegségükkel járó fájdalmakat és szomorúságot.

Számomra ez a lufi a baleset előtti életem és a baleset előtti testem, fizikai állapotom, amit ezzel a lufival szeretnék elengedni azért, hogy a jelenlegi testemre gondolhassak, hiszen a baleset előtti időszak már a múlté. Illetve a lufival szeretném elengedni az intenzív osztály csipogó hangjait is, mert azóta is a fülemben hallom

– mesélte Soma, aki nincs elkeseredve, hogy ez alkalommal nem szállhat fel a ballonra, hiszen bízik benne, hogy még lesz rá alkalma.

Soma is egyike volt az öt meggyógyult gyereknek, akik elengedhették betegségüket a Városligetben. Fotó: Bánkúti Sándor

A ballon a gyógyulás és a hazajutás szimbólumává vált

A városligeti BalloonFly ballon-kilátó különleges szimbólum a Bethesda Gyermekkórházban gyógyuló gyerkőcök számára. A kórtermek ablakainak mintegy fele a Városligetre néz, így a hosszan kórházban tartózkodó gyerekek eddig csak onnan csodálhatták a magasba emelkedő ballon-kilátót. Ezzel a kilátó a gyógyulás és a kórházból való kijutás jelképévé vált. Éppen ezért a kórház a Liget Budapest Projekttel és a BalloonFly ballon-kilátóval együttműködve hagyományteremtő céllal megálmodta a „betegséget elengedő" ballonozást azon gyerekek számára, akik két hétnél több időt töltöttek a kórház falai között.

Végh Balázs Donát, Somához hasonlóan, nagyon fiatalon került a Bethesdába: 12 éves korában kapott sztrókot és hat hónapot töltött a gyermekkórházban. Számára különleges élmény volt, hogy most, bár felrepülni nem tudott a ballonnal, végre láthatta, hiszen ő a kórház ablakából sem csodálhatta korábban, most pedig már jegye is van rá. Sokat jelentett számára a lufis rituálé is, hiszen, ahogy ő mondta: a lufi nem csak a boldogságot, de a betegséget is szimbolizálhatja, hiszen ideiglenes.

Ez a lufi jelképezhet egy állapotot is, mint például egy betegség, ami csak egy ideig tart. Azzal, hogy elengedtem, olyan, mintha a jelenlegi betegségemet engedtem volna el. Bízom benne, hogy a Bethesda segítségével úgy, mint ez a lufi, ez a betegség is el fog tűnni

– árulta el Balázs a Ripostnak.

A gyerekek jelképesen a betegségüket engedték el a lufikkal, a ballon az időjárás miatt sajnos nem szállhatott fel. Fotó: Mohai Balázs / Liget Budapest Projekt

Segít búcsúzni a fájdalomtól és megélni a hazatérés örömét

A kórház klinikai szakpszichológusa szerint szükségük van a gyerekeknek arra, hogy egyfajta átmeneti rítusban vegyenek részt, mielőtt hazatérnek a kórházból végérvényesen. Bár sokan nem gondoljuk, a hosszú kórházi tartózkodás után nem zökkenőmentes a hazaérkezés és a beilleszkedés, ezért szükség van egy közös lezárásra, elengedésre.

A közös ballonozással - vagy épp lufieregetéssel - szeretnénk hagyományt teremteni, így rituálisan elköszönni a meggyógyult gyermekektől és elindítani őket útjukon, vissza a korábbi életükbe

– emelte ki Korzenszky Klára, a Bethesda Gyermekkórház klinikai szakpszichológusa.

A hagyományteremtő kezdeményezés keretében a jövőben minden két hétnél tovább kórházban gyógyuló gyermek a Városliget ballon-kilátójában emelkedhet a magasba egy szülője és gyógyítója társaságában, ezzel elősegítve a búcsút a fájdalomtól.