Így zenél az új okospad a Városligetben - Videó

Különleges attrakcióval, egy zenélő okospaddal gazdagodott a Városligeti Promenád, a Múzeum Mélygarázs és Promenád B felüljárójával szembeni területen. Az okospad Fryderyk Chopin és Liszt Ferenc műveit játssza le a neves magyar zongoraművész, Farkas Gábor előadásában, de tölti az okoseszközöket, méri a hőmérsékletet, az UV-szintet, a levegőminőséget, a páratartalmat és a légnyomást is. Kipróbáltuk, tényleg okos!

Okospad kapott helyet a Városligeti Promenádon Fotó: Végh István

Internetezhetünk is, miközben zenét hallgatunk

A pad 4G alapú, ingyenes wifi hozzáférést is biztosít 20 méteres körzetben és töltőállomásként is funkcionál, a fenntarthatóság jegyében napelemek használatával. A padon nyolcan férnek el, így egy egész társaság leülhet egyszerre komolyzenét hallgatni. A zene elindításához egy érintőképernyőn kiválaszthatod a lejátszani kívánt zenét, majd kényelembe helyezkedhetsz a padon és élvezheted a csodálatos zeneműveket. Az ott eltöltött idő alatt pedig azon sem kell aggódnod, ha épp lemerül a telefonod, hiszen a pad rendelkezik vezetéknélküli töltőállomással és USB porttal is.

Mi is kipróbáltuk:

Népszerű találkozási hely a Városligeti Promenád

A Városligeti Promenád középső pihenő zónájában hangulatos esti világítás és modern ülőbútor kombinációk várják a sétányra látogatókat. Az elegáns sétány és a park határán továbbá egy 600 négyzetméteres pihenőtér várja a látogatókat ülőbútorokkal. A hat méter széles sétány olyan közösségi hely, ahol az arra sétálók megpihenhetnek, beszélgethetnek, olvashatnak vagy akár laptopon dolgozhatnak is. Az új, zenélő okospadon szintén nem csak pihenni és zenét hallgatni, de tanulni vagy dolgozni is lehet.

A padon dolgozni, tanulni de pihenni is lehet, mindezt muzsikaszóra. Fotó: Végh István