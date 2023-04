Nyíregyházi gyerekhalál: újabb felkavaró részletek derültek ki

Mint arról a Bors is beszámolt, nemcsak a helyieket és a sokat látott nyomozókat, de az egész országot sokkolta az eset, ami április 15-én szombaton történt Nyíregyházán. A helyi rendőrség előtt ugyanis hajnalban egy SUV parkolt le, amiből egy házaspár pattant ki, akik a rendőrségre besétálva közölték: egy halott kisfiú van a kocsijuk csomagtartójában.

A kisfiú nevelőszülei a helyi rendőrség előtt parkoltak le a több napja halott kisfiúval - Fotó: Szon

A zsaruk és az orvosok rögtön az autóhoz rohantak, ahol legnagyobb megdöbbenésükre a kisfiú holtteste mellett egy sérült csecsemőt is találtak, akit rögtön kórházba is vittek.

A kisfiún azonban már nem lehetett segíteni, a csomagtérben magzatpózban, felöltöztetve fekvő két év körüli fiúcska ugyanis vélhetően már napok óta halott volt, testét állítólag zúzódások borították és a csecsemővel együtt alultáplált volt.

Információink szerint K. Krisztián és felesége a fiúcska nem vér szerinti, hanem nevelőszülei voltak, idén fogadták örökbe a fiút, aki valószínűleg az életben maradt kislány testvére lehetett. Úgy tudjuk, hogy a párnak van két saját gyereke is, akiket az ismerősök szerint rajongva szeretnek és szépen is neveltek, így ők is megdöbbentek a történteken.

A kisfiú vér szerinti szülei szintén Szabolcs-Szatmár vármegyében élnek, az apró településen azonban csupán a kisfiú nagymamája lakik, a gyermek anyját ugyanis szintén kiemelték a családból, és nem a településen él. A helyiek úgy tudják, hogy a nagymama sincs a településen, az eset után ugyanis elhagyta a családi házat.

- Mikor megtudtuk, mi történt az unokájával, valószínűleg elment, mert azóta nem láttuk errefelé. Szörnyű, ami velük történt. Azt hiszem, januárban vitték el a kicsit, azóta nem is igazán látta a családja, hanem Nyíregyházán élt azzal a házaspárral

- mondta egy településen élő a lapunknak.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan hunyt el a kisfiú, elsődleges információk szerint megfulladt. A rendőrség csak szűkszavúan nyilatkozott az ügyben, annyit közöltek csupán, hogy az esetet büntetőeljárás keretei között vizsgálják.

A hírek szerint a halott kisfiú és a csecsemő kislány édesanyja mindössze 17 éves, jelenleg egy anyaotthonban él legkisebb gyermekével.