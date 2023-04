Sok az olyan vásárlói panasz, hogy elfogynak a boltból az árstopos termékek, és nem is hoznak aznap újat... A Ripost újságírói tesztkörútra indultak, és sajnos találkoztak ezzel a jelenséggel. A leggyakrabban az olcsó tejártesztre indult és két olyan üzletláncot is talált, ahol már kora délelőtt elfogyott két-két hatósági a hatósági áras termék, és aznapra már nem is ígértek belőlük az eladók.

Itt már délelőtt elfogyott az árstopos tej... Fotó: Ripost

"Nem kaptunk elég tejet, csirkemellet a központból..."

Kiderült: némelyik üzletláncban tényleg trükköznek az árstopos termékekkel. Az eladók at mondják, elfogyott, nem kaptak eleget a központi raktárból.

Bár a fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőriz, sok helyen az a tapasztalat, hogy a polcokra nem helyezik ki a hatósági áras terméket - ezt a kormányszóvivő is megerősítette. A Portfolio információi szerint idén 2400 vizsgálatot végeztek a hatósági árak betartásával kapcsolatban, és 563 millió forint bírságot szabtak ki.



Voltak üzletek, amelyek jól vizsgáztak

A Ripost tesztjének tapasztalatai igen vegyesek. A napnak azonos időszakában, délelőtt keresték felmindegyik boltot. A Tesco, az Auchan, a Spar és a Coop kiválóan szerepelt ezen a teszten, gyakorlatilag az összes hatósági áras termékből rengeteg állt polcaikon, az egyik üzletben pedig egy raklapon álltak árstopos termékek, rajta matricával: „SOS kiküldés” – vagyis ha kiürül a polc, igyekeznek sürgősen utántölteni.

ha elfogy, rögtön pótolják Fotó: Ripost

"Reggel fél kilenckor elfogyott a tej"

A Pennyben és az Aldiban viszont kollégáink nem kaptak tejet délelőtt. Az eladók ugyanazt mondták: „Ha már nincs kint a polcon, akkor ma már nincs, csak holnap lesz!” Az egyik Aldiban már reggel fél kilenckor elfogyott a tej, egy Penny-s eladó pedig így fogalmazott:

Korán kell menni, különben nagyot koppanhatunk, ha árstopos terméket vennénk.

Sok vevő panaszolta el, hogy midig elfogy a 2,8%-os, árstopos tej. „A tej katasztrófa, szinte sehol nem kapok 2,8%-osat, egyik üzletben sem” – mondta Zsuzsanna. „Leginkább tejet vásárolnék, de sosincs” – számolt be tapasztalatairól Anikó.

Összességében a tej és a hús a "leggyengébb láncszem", ebből fogy el leggyakrabban a boltokban.

Íme egy összefoglaló táblázat a nagy Ripost-teszt eredményéről:

Ahol x van, ott délelőtt nem volt a termékből a boltban. Forrás: Ripost

Kormányinfó: folyamatos az ellenőrzés

A kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra a legutóbbi kormányinfón elmondta: húsvét előtt 268 üzletben ellenőrizték az árstop betartását, nyolc élelmiszerre vonatkozóan. Összesen 334 eljárás indult. 83-at megszüntettek, 179 üzletben állapítottak meg jogsértést, összesen 430 esetben. 72 eljárás még folyamatban volt múlt héten. Drága volt a húsvét azoknak, akik trükközni próbáltak a vevők kárára. A szabálysértések többsége abban állt, hogy üresek voltak a polcok, ahol az árstopos termékeknek kellett volna lenniük, miközben a raktárban volt az adott termékből. Az árstop bevezetése óta összesen 1565 ellenőrzést folytattak le a hatóságok. A nyár elején induló online árfigyelő rendszer is azt célozza, hogy ne lehessen trükközni az árakkal a vásárlók kárára.

A kormány meghosszabbította az árstopot

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelentette be, hogy április 30-a után is meghosszabbítja a kormány az árstopot, tehát a kristálycukor, a búza finomliszt (BL 55), a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, és a 2,8% zsírtartalmú UHT tehéntej ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál, míg a tyúktojás és az étkezési burgonya ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál.

