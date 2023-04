Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorának volt a vendége, ahol ismertette a csütörtöki kormányülés legfontosabb tudnivalóit.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Mint ismert, csütörtökön délután jelentették be, hogy Magyarország ki fog lépni a Nemzetközi Beruházási Bankból. Orbán Viktor pedig nem is késlekedett, már meg is jelent a Magyar Közlönyben az erről szóló kormányhatározat.

„A kormány egyetért azzal, hogy Magyarország lemondjon a Nemzetközi Beruházási Bankban (IIB) fennálló tagságáról, és visszavonja azt a korábbi határozatot, ami a Magyarország képviseletéről szól a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában” - áll a határozatban.

Ezzel a témával kezdte meg tájékoztatását a miniszterelnök. Mint megjegyezte, nagy lehetőségek rejtőztek ebben a megállapodásban. A lehetőségei azonban folyamatosan szűkültek, egészen addig, amíg teljesen ellehetetlenült az amerikai szankcióknak köszönhetően. Magyarország ezért kilépett a Nemzetközi Beruházási Bankból. A magyar delegációk már elhagyták az intézményt.

Aztán a magyar-amerikai viszony kapcsán megjegyezte: minden adott és jó, hogy baráti kapcsolatunk legyen. Orbán Viktor az amerikai szankciókról szólva kifejtette: nem Magyarország elleni szankciókról van szó, 34 magánszemélyt sorolnak fel, azt állítják róluk, hogy kijátszották az oroszokra kivetett amerikai szankciókat. A 34 személy között egy magyar van.

A háború tekintetében van a legnagyobb eltérés a magyar és az amerikai álláspontban, ám az amerikai-magyar barátságnak ezt a véleménykülönbséget ki kell bírnia

- mondja Orbán.

Kitért arra is, hogy sajnálja, hogy a baloldal továbbra is háború párti. Egyre nagyobb a háború eszkalációjának a veszélye, és a helyzet folyamatosan romlik. Orbán, hozzátéve, hogy nem fogják hagyni, hogy belepréseljék Magyarországot a háborúba.

Orbán Viktor: Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egyre nagyobb a háború eszkalációjának a veszélye, és a helyzet folyamatosan romlik. A britek szegényített urántartalmú fegyvereket juttatnak el, míg az oroszok Belarusz területére taktikai nukleáris fegyvereket telepítettek - mondta a kormányfő. Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz - tette hozzá. Az események lejtése ebbe az irányba mutat.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Macron stratégiai autonómia irányáról tett kijelentése egy fontos lépés, és az európaiaknak a saját érdekeikből kell kiindulniuk. Ezt a szellemi munkát el kell végezni, és ezt Kínával kapcsolatban is el kell mondani. Ha egy-egy lépés nem egyezik az európai érdekekkel, akkor azt meg kell tárgyalni az amerikaiakkal - tette hozzá. "Több kérdésben nem értünk egyet Macronnal, de ő legalább rendelkezik valamilyen elképzeléssel az európai vezetők közül".

Maradnak az élelmiszerárstopok

Egyelőre nem aktuális az élelmiszerárstopok kivezetése - mondta a kormányfő. Bízik benne, hogy áprilisban szélesebb, míg május-júniusban határozottabb mértékben esik majd az infláció. Az infláció túlságosan magas, és a mostani csökkenés egyelőre kevés - tette hozzá. Orbán Viktor szólt arról is, hogy megpróbálják elérni, hogy a kereskedők ne most kössék meg az év legjobb üzleteit.

Ez tönkreteszi Európát

Egyelőre nem várható változás a szankciós politikában, de ami most történik, az tönkreteszi Európát - mondta Orbán Viktor kormányfő. "A magyar adófizetők is nagyon nagy összegekkel támogatják Ukrajnát, és nagyon rosszul esik a magyaroknak, hogy folyamatosan támadják a kisebbségeinket."