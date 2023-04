Háborúpártiaknak nyílik Soros György pénztárcája

Nem egy, nem két, hanem egyre több bizonyíték mutatja, hogy a dollárbaloldalhoz az Action for Democracy (AfD) nevű amerikai szervezeten keresztül eljutott milliárdok mögött a Soros család áll.

Alex Soros – akinek Soros György néhány hónapja láthatóan fokozatosan átadja a birodalom irányítását – személyesen és a közösségi médián keresztül is rendszeresen gondoskodik arról, hogy a megfelelő helyre jussanak el a pénzek. Azt tudjuk, hogy mielőtt az Action for Democracy az első átutalást elküldte a dollárbaloldalnak, Alex Soros és az AfD-t irányító Korányi Dávid találkozhatott Münchenben, egy konferencián, legalábbis más logikus magyarázata nincs annak, hogy Korányi ott volt. Feltűnő azonban az is, hogy a Soros-fiú a közösségi médiában elhelyezett képekkel – finoman szólva – „orientálja” egyrészt a baloldali adományozókat, másrészt az amerikai és a nyugati politikát is. Ez látható az Ukrajnáról közölt képeken is – amikor kritikus helyzetbe kerül Ukrajna, akkor mindig jön egy Alex Soros-bejegyzés, aztán az ukránoknak megfelelő döntés. Nyilvánvaló, hogy a magyarországi háborúpárti plakátkampányban is nagy szerepet játszott a Soros-birodalom.

Így érkeztek meg a guruló dollárok a baloldalhoz

Még tavaly nyáron robbant ki a rendszerváltás óta példátlan baloldali kampányfinanszírozási botrány, amikor is Márki-Zay Péter egy interjú során elárulta, hogy a baloldal a kampányhoz az Egyesült Államokból kapott pénzt. Azóta kiderült, hogy összességében 4 milliárd forint érkezett a dollárbaloldalhoz.

A pénz az Action for Democracy nevű amerikai szervezeten keresztül jött, amelyet nem sokkal a választást megelőzően alapítottak, az elnök-igazgatója pedig Korányi Dávid volt, aki Karácsony Gergely mellett dolgozott mint városdiplomáciai tanácsadó – valójában azonban nyilvánvalóan egy, a baloldali főpolgármester felügyeletére idehelyezett összekötő volt.

A baloldal a botrány kirobbantását követően azzal védekezett, hogy ez az elképesztő összeg úgynevezett mikroadományokból gyűlt össze, a valóság viszont az, hogy az összeg alig néhány helyről érkezett. Az egyik közvetlenül a Soros család lehetett, de valószínű, hogy más adományozókat is Sorosék irányítottak az AfD-hez.

Erre utal, hogy az első utalás előtt egy müncheni biztonságpolitikai konferencián találkozhatott Alex Soros és Korányi.

Soros-dollárok gurultak Magyarországra

Köztudott, hogy Soros György és fia, Alex Soros, aki egyre inkább kezdi átvenni apja helyét a hálózat irányításában, folyamatosan Ukrajna mellett kampányo. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentésében feltűnt a National Endowment for Democracy (NED) is, amely az amerikai titkosszolgálat és az amerikai kongresszus által alapított és finanszírozott szervezet.

Az Action for Democracy és a National Endowment for Democracy nevű szervezetek minden bizonnyal kapcsolatban álltak. A NED pedig kapcsolható a Soros családhoz. Már 2011-ben Soros György szervezetével, a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal közösen támadták az Orbán-kormányt. A NED finanszírozta a magyar sajtó helyzetét élesen bíráló Freedom House-t is.

Alex Soros, Michael Kovrig és Soros György (Fotó: Alex Soros Facebook-oldala)

Támogatást kapott a NED-től a Krekó Péter vezette Political Capital is, valamint a szintén a magyar dollárbaloldalhoz tartozó K-Monitor is. Előbbi 85 ezer dollár, míg utóbbi 78 ezer dollár támogatásban részesült.

A magyar sajtó egyébként számtalan alkalommal foglalkozott a NED tevékenységével. A Magyar Demokrata 2017-ben arról írt, hogy „(...) Soros szorosan együttműködött a CIA-val és a CIA által irányított nem kormányzati szervezetekkel, mint a National Endowment for Democracyval (Nemzeti Demokrácia Alapítvány), hogy kormányokat döntsenek meg, amelyek nem akarnak Washington kedve szerint politizálni.”

A NED lényege tehát, hogy olyan szervezeteket, mozgalmakat, embereket finanszíroznak, amelyek Soros György elképzeléseit kívánják megvalósítani.

Ezért nem is meglepő, hogy a dollárbaloldalhoz is eljutottak az Action for Democracy szervezeten keresztül, ahol már a korábban is említett, Soros Györgyhöz ezer szálon kapcsolódó Korányi Dávid a vezető.

Alex Soros és a közösségi média

A Soros-birodalom új vezetőjeként Alex Soros óriási szerepet játszik az Ukrajnának juttatott támogatásokban is. Elképesztő, hogy milyen gyakran találkozik vezető ukrán politikusokkal, és ezeket a találkozókat aztán alaposan dokumentálja is. Ezzel világossá teszi, hogy a Soros család az ukrán vezetés mögött áll, és ezzel nyilvánvalóan befolyásolni akarja – és befolyásolja is – a támogatásokról, fegyverek küldéséről döntő politikusokat. Van, amikor egyszerűen egy Dicsőség Ukrajnának feliratú képpel:

Máskor pedig az ukrán politikusokkal folytatott találkozóival. Itt például Dmitro Kuleba külügyminiszterrel:

Itt Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel egy vacsorán, amit Zelenszkij feleségének alapítványa adott:

Ezekkel a képekkel Alex Soros világossá teszi, hogy a Soros-birodalom teljes erejével az ukrán kormány mögött áll. Ezzel erőteljesen befolyásolja nemcsak az amerikai, hanem a világ vezető politikusait, ezeket a találkozókat és képeket rendszeresen Ukrajnának kedvező döntések követik.

Alex Soros persze ügyel arra is, hogy befolyását személyesen is érvényesítse. Itt Nancy Pelosival, az amerikai Demokrata Párt befolyásos vezetőjével, előző házelnökkel a Nyílt Társadalom Alapítványok díszletei előtt Münchenben:

Fotó: Alex Soros Facebook-oldala

Itt pedig Hakeem Jeffries szélsőbaloldali képviselővel, a demokraták kisebbségi kongresszusi vezetőjével, aki mind a mai napig azt az összeesküvés-elméletet hangoztatja, hogy Donald Trump 2016-ban csalással lett elnök:

Fotó: Alex Soros Facebook-oldala

Itt meg Barack Obamával:

Fotó: Alex Soros Facebook-oldala

Az egyik legjellemzőbb kép azonban a Fehér Házban készült:

A bal felső képen háttérben a díszterem bejárata, ahol Joe Biden állami díszvacsorát adott Emmanuel Macron francia elnök látogatása alkalmából. A vacsorán természetesen Alex Soros is ott volt...

A háborúpárti kampány Magyarországon

Ahogy arról többször írtunk, a múlt héten az amerikai kormány pénzéből háborúpárti plakátkampány indult Magyarországon. Ennek lebonyolításában és reklámozásában nagy szerepet játszanak a dollármédiumok és az amerikaiak és Sorosék által finanszírozott álcivil szervezetek. Nem véletlen, hogy a kampány technikai lebonyolítója a Soros-féle Political Capital alapítója, Somogyi Zoltán volt.

Így reklámozta a régi indexesek Soros által támogatott új blogja a plakátkampányt (FORRÁS: TELEX)

A kampányt annak ellenére indították el, hogy a magyarok elsöprő többsége, 95 százaléka elutasítja a háborúpárti álláspontot.