A kisebb dollármédiumokba is dőlt a pénz külföldről

A Magyar Nemzet sorozatának második részében a kisebb, tematikus, „ráhordó” jellegű, illetve kifejezetten kampánycélokat szolgáló dollármédiumokat mutatja be.

Fotó: Svetlana Lukienko / Shutterstock

100 százalék. Van olyan magyarországi dollármédium, amelyet ekkora arányban finanszíroznak Washingtonból. A „Szabad Európa” nevet viselő portál elődjével ellentétben inkább baloldali elfogultságú, és ahogy arról korábban az Origó beszámolt, a portált amerikai költségvetési pénzekből tartják fenn.

Saját bevallásuk szerint függetlenségük egyik garanciája a külföldön működő amerikai médiumokat összefogó ügynökség, a USAGM tevékenységét meghatározó jogszabály, ez alapján, bár a nevükben az „Európa” szó szerepel, valójában amerikai médiaként tekintenek magukra.

A működés költségeit az Egyesült Államok kongresszusa biztosítja a USAGM független testületen keresztül

– írják, a USAGM rövidítés feloldása Az Egyesült Államok Globális Médiáért felelős Ügynöksége.

A weboldal valójában egy „kereskedelmi képviselethez” tartozik, amelynek neve: RFE/RL Inc. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet.

A lap pontos költségvetése nem ismert, a finanszírozás azonban teljes egészében amerikai adófizetői pénzből történik, ugyanis a portálon nincsenek hirdetések.

2019-es sajtóhírek 750 ezer dolláros költségvetési tervekről szóltak a magyarországi médium esetében. A szabadeurópa.hu-t is fenntartó amerikai globális ügynökség költségvetése idén összességében 810 millió dollár, azaz nagyságrendileg 275 milliárd forint.

Sorozatunk előző részében is írtunk a Direkt 36 nevű oldalról, amely korábban a Soros-bloggal, egy ideje pedig a Telexszel működik partnerségben. Ez a beszámolóik szerint fizetett együttműködést jelent, azaz közvetett módon is juthat hozzájuk külföldi forrás. A Direkt 36 arra példa, amikor egy dollármédium külföldi kötődése a legváltozatosabb formákban, az újságírók képzésétől a kitüntetésükig, ösztöndíjak lehetőségétől a szerkesztőség direkt finanszírozásáig, illetve különböző nemzetközi hálózatokon keresztül, indirekt formákban való támogatásáig egyaránt megnyilvánul.

Egy másik, „oknyomozó” jellegű portál, amelyben meghatározó a külföldi finanszírozás, az Átlátszó. Ennek kapcsán egy némileg bonyolult pénzcsatornát mutatott be a Tűzfalcsoport. Eszerint 2021-ben az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a legnagyobb intézményi támogatást az Átlátszónet Alapítvány adta 35 millió forint értékben, amely alapítványt a Soros-féle Open Society Institute nagyjából 16 millió forinttal támogatta a tárgyalt évben.

Az Átlátszó Alapítvány emellett mintegy 5,5 millió forintot kapott 2020 áprilisától decemberig a „Covid–19 média monitoring & álhír monitoring” című program részeként az OIP/Zinc Network megnevezésű nemzetközi forrástól. A Zinc Network szorosan együttműködik számos nemzetközi NGO-val, magánszektorbeli ügyfelekkel, valamint kormányzati hivatalokkal is, így például az USA Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával (USAID), az amerikai külügyminisztériummal és védelmi minisztériummal, a brit belügyminisztériummal és védelmi minisztériummal, az Egyesült Királyság Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatalával.

Egy relatíve új dollármédium a Gulyás Márton neve által fémjelzett Partizán. Gulyás Partizánja is komoly dolláralapú támogatásban részesült az elmúlt években – hívta fel a figyelmet tavaly decemberben az Origó.

A YouTube-csatorna a választási országjáró útjához szükséges 98 ezer dollárt a magyar titkosszolgálat egy jelentésében is felbukkanó National Endowment for Democracytól (NED) kapta. Ugyanakkor nem a NED-től származó összeg volt a Partizán egyetlen külföldi finanszírozása, ugyanis a German Marshall Fund (GMF) is pénzelte a csatornát. A GMF meghívásos pályázatán 15 ezer dolláros, továbbá a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán kétszázezer eurós díjazásban részesültek.

Nemrég arra is fény derült, hogy Gulyást nem más, mint David Pressmann választhatta ki egy tengerentúli ösztöndíjra. A Partizán munkáját a dollárbaloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter az előválasztást követően és a választás után is nyilvánosan megköszönte.

Végül, de nem utolsósorban, a baloldal gyűlöletkeltő propagandaportálja, az EzaLényeg mögött álló Oraculum 2020 Kft. is súlyos százmilliókhoz jutott külföldről. A Korányi-féle Action for Democracy a választás előtti hónapban öt tranzakció keretében több mint 1 milliárd forintot utalt az EzaLényeg kiadójának. Mindemellett pedig egy svájci bejegyzésű alapítvány közel egymilliárdot küldött ugyanezen vállalkozásnak, 2021 szeptembere és 2022 februárja között.

Amint az látható, a kisebb, „ráhordó” jellegű, a nagyobb elérésű portálok és tévécsatornák által idézett, vagy kifejezetten kampánycélokat szolgáló kisebb dollármédiumok is összességükben milliárdos összegeket kaptak az elmúlt években külföldről. Sorozatunk zárórészében bemutatjuk, hogy a vidéki dollármédia is épül, éppen a 2024-es helyhatósági választások előtt.