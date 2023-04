Hol érdemes csokinyulat venni? Most kiderül, itt a nagy húsvéti körkép! – videó

Bár feljebb mentek az árak, most mindenki a boltban van, és egész héten ez lesz... A többség húsvéti sonkát keres, de persze a másik nagy sláger a gyerekek kedvence, a csokinyúl. Az árak tekintetében rendkívül nagy a szórás. A Ripost összegyűjtötte, hogy az egyes boltokban milyen árakra számíthatunk.

Az árak nem mentek lejjebb, sőt, ezért újdonságokkal próbálkoznak a gyártók... Fotó: Ripost

A gyártók átlagban 15-20 százalékkal emelték idén az árakat. Sajnos idén nagy akciókra sem lehet számítani, az egyszeri árcsökkentés helyett inkább új színekkel, csomagolással, különleges ízesítéssel próbálnak kedvezni a vásárlóknak.

A sós-édes kombináció egyre divatosabb, egyre több a sós-karamellás termék a polcokon. Egyre több a cukor- és laktózmentes csoki, természetesen csokinyusziból is vannak már ilyenek.

Az árakban hatalmas különbségek vannak Fotó: Ripost

Az utóbbi időben több áruházlánc is újításokkal próbálkozik, az üzletekben például rengeteg az "arany nyúl"...

Az árakban óriási a szórás. A Tesco legolcsóbb csokinyuszija a 40 grammos Figaró tejcsokoládéja, csupán 269 forint. Ezres fölött, 1099 forintért viszont már kaphatunk egy 75 grammos Kinder nyulat is. Az áruházlánc legdrágább nyula 1749 forintba kerül: a Kinder 160 grammos kiszerelése drága, de finom.

Ha körülnézünk, spórolhatunk Fotó: Ripost

Az Aldiban is vegyes a szórás, a legolcsóbb 45 grammos Milka itt 459 forint, hasonló árban van a Boci is, ami a 70 gramjával 499 forintba kerül. 799 forintért viszont már kaphatunk 200 grammos kiszerelést is a Monarc termékéből aprított mogyoró ízesítéssel. Az gyártó külön húsvéti ajándékcsomaggal is várja a vásárlókat, 999 forintért tejcsokoládés, és kakaós öntettel töltött csokinyulakat, és csokitojásokat is kaphatunk.

Legolcsóbb kiszerelés Legdrágább kiszerelés Tesco Figaro 269 Ft (40 gramm) Kinder 1749 Ft (160 gramm) Aldi Milka 459 Ft (45 gramm) Kinder 999 Ft (170 gramm) Spar Figaro 289 Ft (40 gramm) M&M 1499 t (175 gramm) Coop Saját márkás 189 Ft (34 gramm) KitKat 899 Ft (85 gramm) Penny Market Cosmo 85 Ft (30 gramm) Milka 799 Ft (100 gramm)

A német áruházláncban, a Sparban a legbarátságosabb árú 40 grammos Figaró csokinyúl 289 forintba kerül, a Boci hasonló terméke, a 82 grammos már jóval drágább 749 forint. Az egyik legdrágább termék viszont kétség kívül a Lindt étcsokoládéja, az 50 grammos kiszerelésért 1199 forintot kérnek el a kasszánál. Aki a különlegességre vágyik, annak kiváló választás lehet az M&M drazsés csokinyuszija, igaz a 175 grammos figura nem olcsó, 1499 forint. Újdonság viszont, hogy itt is több húsvéti ajándékcsomaggal is találkozhatunk, A Tibi 114 grammos húsvéti csomagja, húsvéti tojással, és tejcsokoládéval mindössze csak 899 forintba kerül.

A magyar tulajdonban lévő COOP-ban viszonylag olcsón juthatunk csokinyuszikhoz, a legolcsóbb likőrös krémmel töltött csokifigura a 34 grammos kiszerelés mindössze csak 189 forint. Egy picivel drágábban már viszont kaphatunk 40 grammos nyulat is a Boci kínálatából, ez 449 forint. Az egyik legdrágább termék a KitKat 85 grammos csokinyuszija 899 forintért.

A Penny Marketben is viszonylag olcsón juthatunk édességhez, a legolcsóbb nyúl ugyanis a Cosmo tejbevonatos nyuszija, ami csak 85 forintba kerül, igaz ez mindössze csak 30 grammos. A Tibi 40 grammos nyula se nagyon drága, csupán csak 379 forint. A termékek közül itt a legdrágábbak a Milka 100 grammos verziója, és a KitKat 85 grammos kiszerelése. Előbbi 799 forintba kóstál, míg az utóbbi 599 forint.

Íme egy videó arról, ki hogyan válogat a csokinyuszik között: