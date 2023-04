„A barátnője összeomlott, mikor a lányt berakták a mentőbe” – sorban állás közben ájult el egy fiatal egy szupermarketben

Mivel az utolsó kasszánál lett rosszul, útban voltunk az önkiszolgáló kijáratánál. Próbáltunk nem útban lenni, de ez is kevés volt, mert az egyik vásárló nem fért el a kocsijával. A hölgy még oda is szólt: „szőlőcukrot neki!" De nem cukros volt és nem is részeg… a földön fektettük stabil oldalfekvésben!