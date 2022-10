Elájult a táncpróbán a Dancing with the Stars híressége

Elájult az amerikai Dancing with the Stars egyik táncpróbáján Selma Blair színésznő, akinél még 2018-ban diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. Ez kihat az egyensúlyára, a motoros készségeire és a memóriájára is. Betegsége miatt lett rosszul most is, de szerencsére hamar jobban lett, és ragaszkodott hozzá, hogy folytassák a próbát táncpartnerével, Sasha Farberrel.

Az a helyzet, hogy gyakran elájulok. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen elveszítem az eszméletemet vagy mentőt kellene hívni, csak elveszítem picit a látásomat, a gravitáció lehúz, és zavart leszek

- idézi a Mirror a színésznőt.