Újabb kormány döntött a TikTok betiltásáról

Úgy tűnik, egyre nagyobb a bizalmatlanság a TikTokkal szemben: a kínai videós oldalt ugyanis egyre több ország kormánya tiltja be – természetesen nem a civilek számára, az ő közösségioldal-használatukba sehol sem terveznek beleszólni, de a kormányhivatalok, politikusok hivatali gépeire nem lehet többé telepíteni az egyébként igencsak népszerű alkalmazást, mert biztonsági fenyegetést látnak benne. Február végén írtunk arról, hogy Kanadában döntöttek így, egy hete pedig a brit kormány is azonnali hatállyal elrendelte a TikTok-tilalmat. Most hasonló döntést hoztak a csehek is: a hivatalos gépeken megtiltották az alkalmazás használatát, emellett azonban a cseh képviselőház vezetése azt javasolja a képviselőknek, hogy a magántulajdonú szmítógépeikről és mobileszközeikről is töröljék azt – írja a CTK hírügynökség.