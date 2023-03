Megszólalt a virológus: Március első hetében tetőzhet az influenzajárvány

Egyre jobban terjed az influenza Magyarországon, ami elsősorban a fiatalokat betegíti meg.

– Intenzív influenza járvány van, és „nyugodtan” mondhatjuk, hogy az utolsó nagyobb influenza járványnak, ami 2015-ben volt, a számait is meghaladják a mostani értékek. Szórványos esetek voltak az eltelt nyolc évben is, de igazán nagyobb járvánnyal nem találkozott a lakosság ez alatt az idő alatt. Emiatt van az, hogy főleg a gyerekek fogékonyak, mert ők még nem eshettek át a fertőzésen – mondta Rusvai Miklós virológus.

Rusvai Miklós: intenzív influenza járvány van Fotó: Markovics Gábor / Ripost

A fiatal szülők elsősorban az óvódás és iskolás gyerekektől otthon kapják el a fertőzést. Emiatt lehet az, hogy jelenleg az influenza szerű megbetegedéseknek a hetven százaléka a 35 év alatti korosztályra súlypontozódik.

– Tehát kimondhatjuk, hogy influenza járvány van, utána a 2. helyezett az óriás sejtes vírus, ami még mindig itt van velünk, és visszaszorult, de dobogós helyen áll a korona vírus – figyelmeztetett Rusvai Miklós.

A kicsiket kevésbé viseli meg

A nagyon kicsik az óriás sejtes vírus miatt súlyosan megbetegedhetnek, akár lélegeztető gép, kórházi kezelés és infúzió is szükségessé válhat. Az influenza talán kevésbé viseli meg őket, de azért az is egy „kellemetlen” betegség lehet, és hosszú távon annak is lehetnek akár légúti szövődményei, és akár egyéb, például szívizomsejt károsodás is bekövetkezhet, vagyis az influenzának is lehetnek hosszú távú következményei, de szerencsére halálozáshoz önmagában, társbetegség nélkül nem vezet.

Rusvai Miklós: március első hetében tetőzhet a járvány Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Az influenza betegség lezajlása 5-7 nap, a járvány pedig, ami januárban kezdődött általában 8-10 hétig tart. Március első hetében lehet a csúcspontja, és utána fokozatosan enyhül. Ez függ az időjárástól is, a hűvös-nedves idő kedvez a vírus és a járvány terjedésének, az akár száraz hideg vagy a száraz meleg pedig a vírus ellen dolgozik.

Maradjon otthon a beteg

Labor vizsgálat nélkül a betegségeket nem lehet megkülönböztetni, mert a tünetek hasonlóak. Vannak olyan kijelölt orvosok, akik mintát küldenek a betegektől. Az elmúlt héten tőlük 300 ilyen minta érkezett, abból száz volt influenza pozitív, 40-50 RSV pozitív, 20 koronavírus pozitív, a többinél pedig nem tudták azonosítani, hogy mi okozhatta a megbetegedést, de ők is légzőszervi, influenzaszerű tünetekkel fordultak orvoshoz.

- mondta a szakember, aki arról is beszélt, hogy igazi gyógyszere egyiknek sincs, mivel mindhármat vírus okozza. A lényeg, hogy otthon kell maradni és kifeküdni.