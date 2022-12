Visszatérhet a koronavírus, de nem egyedül! Már neve is van az új járványhullámnak

Sokan már úgy érezték, azt remélték, hogy az elmúlt évek világjárványos időszakai után végre egy kicsit fellélegezhetnek, azonban a már neve is van annak a hármas csapásnak, amit Tridémiára kereszteltek el és hamarosan hazánkba is megérkezhet, de vajon mi is ez és mennyire kell félnünk tőle. Ráadásul emellett az Egyesült Királyságból is nyugtalanító hírek érkeznek szeptember óta tizenhárom 15 év alatti fiatal halt meg A csoportú streptococcus baktérium által okozott invazív betegségben. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökségének (UKHSA) adatai szerint Angliában 13, míg Walesben, és Írországban is egy-egy volt az elhunyt fiatalok száma.

Bár a betegség lefolyása általában enyhe lefolyású, enyhe torokfájással, bőrfertőzéssel, skarláttal jár, olykor a betegség a tüdőbe, a véráramba juthat, így ilyenkor már sokkal nehezebb kezelni, és a gyerekek is súlyos veszélynek vannak kitéve. A korokozó a koronavírushoz hasonlóan szoros érintkezés után, tüsszentés, érintkezés útján terjed.

A betegség többnyire antibiotikumokkal kezelhető lenne, ha elég gyógyszer állna rendelkezésre. Az utóbbi időben ugyanis jelentős mennyiségű antibiotikum hiány van az öreg kontinensen.

A hiány mögött elsősorban az áll, hogy a világjárvány idején bevezetett korlátozások feloldását követően jelentősen megnőtt a kereslet. A folyamatosan megemelkedő energiaköltségek pedig súlyosan visszavágták a termelést - hívta fel rá a figyelmet a The Wall Street Journal.

Ismét nőnek az esetszámok

A szakértők szerint a fertőzés terjedése a bezártságra vezethető vissza, mivel a koronavírus ideje alatt bezárt gyermekek kevésbé immunisak a rutinszerű baktériummal szemben. A növekvő esetszámok miatt nem csak a brit szigeteken okoznak súlyos problémát, hanem az Egyesült Államokban is, ahol egyre nagyobb méreteket ölt a tridémia.

Az RSV vírus leginkább a kiskorúak számára veszélyes. Fotó: Andreea Alexandru

Ez a fajta megbetegedés főleg a kisbabákra veszélyes, mivel megvastagítja a kislégutak nyálka­hártyáját. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy

két-három éves korára szinte minden kisgyerek átesik az RSV-fertőzésen,

de általában csak náthához hasonló tüneteket produkál. Koraszülött csecsemőknél és egyes tüdőbe­tegségek vagy veleszületett szívrendelle­nességek esetén az RSV súlyosabb légúti fertőzést, tüdő- és hörgőcskegyulladást (bronchiolitis) okozhat. A 4-6 napig lappangó betegség inkább a tárgyakon terjed, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy amilyen sűrűn csak lehet mossunk kezet.

Januárban újra berobbanhat a koronavírus

Magyarországon is egyre nagyobb gondot okoz a főképp gyerekek körében terjedő influenza, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai alapján az esetek 32 százalékban főképp a fiatalabb korosztály kapta el.

Az influenza, és a koronavírus most is jelen van, heteken belül pedig mindkettő ugrásszerűen megnövekedhet, mint ahogyan az RSV vírus is, ami elsősorban az öt év alatti gyerekeket érinti, és leginkább a két év alattiaknál veszélyes

- mondta lapunk megkeresésére dr. Bense Tamás. A háziorvos szerint az RSV terjedése szezonálisan télre esik. Mint ahogy a szakértő mondta ez a fajta vírus, főleg köhögéssel, lázzal indul, és elsősorban a csecsemők, koraszülöttek körében veszélyes.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg hogy áll hazánkban a koronavírus, Bense Tamás azt mondta: a koronavírus Magyarországon jelenleg stagnál, egyik héten emelkedik, a másik héten csökken. December végén, január elején viszont nagy a valószínűsége annak, hogy szerint berobbanhat a járvány.

A koronavírus, attól, hogy jelenleg csendes, nem jelenti, azt hogy nem jelentkezhet a későbbiekben újabb mutáció - húzta alá. A szakember szerint azoknál, akik nincsenek beoltva, akár tripledémia is kialakulhat, azaz mindhárom betegség lehet egyszerre jelen a fertőzött személynél.

Ezek tudatában okkal merül fel a kérdés, hogy nincs-e szükség újabb szigorításokra, Bense Tamás szerint a fő probléma az, hogy a korábban alkalmazott óvintézkedések - maszk használat, rendszeres kézmosás, távolságtartás - nem rögzültek eléggé a magyar társadalomban. A szakértő szerint ezeket az óvintézkedéseket nem ártana ismét fontolóra venni.