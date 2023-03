Kész csoda: azt jósolták nem fog beszélni, most locsolóverset szaval az SMA-s Tomika - videó!

A 6 éves Galó Tamás Dominik már 5 éve küzd betegségével: SMA1-ben, azaz gerinc eredetű izomsorvadásban szenved. A kisfiú egyetlen esélye a teljes életre nem más, mint a több millió forintos Zolgensma génterápia, ami a világ legdrágább orvossága. Bár nem sok jót jósoltak neki, nagyon szépen fejlődik, logopédus is foglalkozik vele, és igaz, az elején azt mondták a beszédre sem lesz képes, most reggeltől estig be sem áll a szája.

Tomika nagyon szépen fejlődik. Fotó: Bánkúti Sándor

"Azt mondták szeressük, amíg lehet!"

Tomika egy teljesen egészséges kisgyerek volt, féléves korában kezdett el lemaradni a fejlődésben. Szülei észrevették, hogy nehezebben mozog, nem bírja megtartani a fejét. A neurológiai vizsgálatok alapján derült ki, hogy sokkal nagyobb a baj, mint azt gondolták: a kis Tomika SMA1-ben szenved. Öt évvel ezelőtt, amikor ez kiderült még nem létezett gyógyszer erre a betegségre. Az orvosok azt mondták a szülőknek, hogy a kisfiú körülbelül 2 éves koráig marad életben kezelés nélkül, szeressék, amíg lehet.

Szülei Belgiumba hordták kezelésekre, ahol az első Spinraza injekcióját is megkapta. Tomika nagyon erős kisfiú és azóta is nagyon szépen fejlődik.

Tomika mindenkire rácáfolt

Az elején azt mondták, hogy képtelen lesz a beszédre, hiszen az a legösszetettebb izommunka. Ám a bátor kisfiú erre is rácáfolt.

Lapunk Tomika édesanyjától, Hornischer Anikótól értesült arról, hogy bár többen úgy gondolták, Tomika sosem lesz képes a beszédre, most locsoló verseket tanulnak húsvétra.

Nagyon sokáig féltünk, megvolt a gügyögés-gagyogás, de a beszéd csak nem akart megérkezni. Három éves koráig csak annyit tudott mondani, hogy anya és ete, ha éhes volt. Aztán találtam egy logopédust, aki foglalkozni kezdett vele. Hangokat utánoztak, játszottak, és biztatott, menni fog ez. Tomika raktározó típus, higgyük el, minden rendben lesz.

– mondta korábban.

Tomika imád tojást festeni. Fotó: Ripost

Egyik napról a másikra megszólalt

A kisfiú több fejlesztője is finoman javasolta a családnak, hogy kezdjenek el tablettel kommunikálni, előbb utóbb úgyis az lesz a vége. Tomika viszont egyik napról a másikra kerek, érthető, összetett mondatokban kezdett beszélni. Igaz, a kiejtésen folyamatosan csiszolnak azóta is, de sikerült, Tomikának azóta egész nap be sem áll a szája.

Minden nap eszembe jut, hogy azt mondták, sosem fog beszélni és jót mosolygok rajta. Tomika egész nap fecseg, be nem áll a szája.

– árulta el.

Édesanyja elmondta: hatalmas boldogsággal tölti el, hogy locsolóverset taníthat kisfiának, azok után, hogy az elején még azt mondták, Tomika képtelen lesz a beszédre...

A húsvét a kedvenc ünnepe. Imádja a tojásvadászatot és sok szép verset is megtanult már a locsolkodáshoz.

– büszkélkedett Anikó.