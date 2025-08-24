Elhunyt Lang András, az Est Médiacsoport és a Pesti Est alapítója, zenész és politikai aktivista. Halálhírét Schiffer András osztotta meg Facebook oldalán.
Lang András életének 56.évében, méltósággal viselt, hosszú betegség után 2025. augusztus 24-én békében, családja körében elhunyt.
- olvasható a posztban.
Schiffer posztjában arról emlékszik meg, hogy Lang a Drums és az Energomat billentyűseként zenélt, valamint Sólyom László köztársasági elnöki kampányában is részt vett - írja a Mandiner.
Lang 2007-ben kilépett a Pesti Esttől, 2009-2010 között a MagNet Bank stratégiai kommunikációs igazgatójaként dolgozott, 2010-2012 között pedig a pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf iskolában dolgozott. A Kacsakő Bisztrót vezette 2013-tól Szentendrén, ahol az előző ciklusban önkormányzati képviselő is volt.
Lang András az előző ciklusban Szentendre önkormányzati képviselője volt.
