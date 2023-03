"A húsvét a remény szimbóluma" - különleges akció indul az SMA-s Tomikáért

A kis üzenet így szól:

Szia! Mivel Te találtad meg ezt a plüss játékot, az élet Téged választott lehetséges segítőnek Galó Tomika SMA1-es kisfiú történetében. Tomika most hat éves, a kezelést, amire az ország gyűjt, minél előbb meg kell kapnia, különben késő. A kezelés drága és a jelenlegi helyzet még nehezebbé teszi a segítségnyújtást, tudom, Te is érzed. Neked csupán 1.000 -Ft-ot kellene adnod ahhoz, hogy Tomika is élhessen, játszhasson olyan boldogan, ahogy talán a Te gyerekeid is teszik.