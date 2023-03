Értéket teremtenek, díjazzák a minőséget - itt az újabb nagy lehetőség! - videó

2023-ban is meghirdették a legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyét, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot a Kárpát-régió egész területén. Ezt sajtótájékoztatón jelentették be március 8-án Budapesten.

Fotó: Nagy Zoltán / Ripost

A gazdaság szinte teljes palettáját felölelő 45 főcsoport több mint 100 témakörében lehet nevezni.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára 2023. május 31-ig lehet pályázni

– jelentette be az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa.

„Az elmúlt két év eseményei alaposan felforgatták a kereskedelmi folyamatokat, a pénzügyi világot, így megannyi kihívással kellett megbirkózniuk mind a mikro-, mind pedig a kis- és középvállalkozásoknak. A megváltozott gazdasági szerkezethez mi, kiírók is igyekeztünk aktualizált lehetőséget nyújtani minden olyan vállalkozás számára, akik továbbra is a minőségben látják az értéket” – mondta Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója.

Kiss Károlyné Ildikó Fotó: Nagy Zoltán / Ripost

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a tanúsított „minőség jelképét” szeptember 7-én, a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi Üléstermében adják át.

A kitüntető címet azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek kaphatják elismerésként, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelten fontosnak tartják az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállítását, illetve a magas színvonalú szolgáltatások nyújtását.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2023-ban hatodik alkalommal írta ki a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Saint-Gobain Hungary Kft. és a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft., mint a pályázati rendszer Kiírói Tanácsa.

A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az Érték és Minőség Nagydíj eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A pályázat nyílt jellege lehetővé teszi a jelentkezést az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy és a kitüntető cím használatára a legtöbb gazdasági és kulturális vállalkozás számára, a pályázat tárgya azonban csak a gazdasági életben már ténylegesen testet öltött termék, szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2023. május 31-ig minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója elmondta: „Köztudott, hogy a vállalkozások nem csak pénzügyi értéket teremtenek. Fejlődésük és innovációs potenciáljuk éppen ezért nem kizárólag gazdasági szempontból értékelhető, hanem társadalmi és közösségi szerepüket is el kell ismernünk. Mi, kiírók az elmúlt két nehéz, kihívásokkal teli év után ennek szellemében próbálunk lehetőséget teremteni és egyben olyan elismerést nyújtani, amely segítségére lesz azon vállalkozásoknak, akik továbbra is hisznek magukban és a magas minőségben. Nem véletlenül lett az idei pályázati év mottója Deák Ferenc ismert gondolata: „Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.”

A védjegyekkel történő minőségtanúsítás több mint negyedszázados múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – kiterjesztve a teljes Kárpát-régióra – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

A pályázatokkal kapcsolatban további információ ITT található.