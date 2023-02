„Szerencsés vagyok, hogy életben maradtam” – nem tudta, hogy szívrohamot kapott egy nő

Teljesen váratlanul érte a szívroham a 46 éves blackpooli könyvelési asszisztens, aki korábban fittnek és egészségesnek gondolta magát.

- A nővér, aki komolyan vett, megmentette az életemet – kezdte Joanne Royal.

Az egyik nap épp munkába tartott Joanne, amikor elkezdett fájni a mellkasa. Emiatt a legközelebbi sürgősségi felé vette az irányt. Ám az orvosok azt hitték, hogy szorongással vagy pánikrohammal küzd. Az egyik nővér azonban megsejtette, hogy valami nagyon nincs rendben Joanne-nal és ragaszkodott, ahhoz, hogy éjszakára bent maradjon. Ez pedig megmentette a nő életét: ugyanis újra szívrohama lett.

- Szívrohamom volt, és egy söntöt ültettek be a bal elülső leszálló artériámba, amit özvegycsinálónak is neveznek, mert az elzáródás és a vele kapcsolatos problémák általában életveszélyesek. A beavatkozás után az orvosok azt mondták, szerencsés vagyok, hogy életben maradtam. Meg is halhattam volna, ha nincs az a nővér – árulta el teljes megdöbbenéssel Joanne.

Az asszony azóta csak részmunkaidőben képes dolgozni, mert nagyon fáradt szokott lenni – olvasható a The Sun oldalán.