Egymilliót akarnak a hazai ügyvédek összegyűjteni a földönfutóvá lett rákbeteg asszonynak

Egy egész élet munkája vált porrá egy lakástűzben a Bács-Kiskun vármegyei Szalkszentmártonon, amikor kigyulladt, majd leégett Sümegi Gyuláné háza. Mindez azalatt, hogy ő a kemoterápiás kezelésén tartózkodott. Az édesanya tragédiájának híre körbejárta az országot és gyűjtés indult Terike megsegítésére. Nagyon sokan, az ország minden tájáról segítettek valamivel az asszonynak.

Terike legkisebb fiával Dáviddal a leégett házuk előtt Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

Az özvegyasszony sorsa sokakat megérintett és falujában szervezett gyűjtésbe kezdtek, hogy segítsenek a szerencsétlen sorsú családnak. Megszólaltattuk a falu polgármesterét, Gulyásné Horváth Tündét is, aki elmondta, hogy Terikének nagyon nehéz volt elfogadnia mások segítségét, mert nem az a típus, aki kérne, de meggyőzték, hogy az ő helyzetében ezt nem kell szégyellnie. Az asszonyért szó szerint az egész ország összefogott. A magyar ügyvédek is gyűjtésbe kezdtek, méghozzá egy szalkszentmártoni származású budapesti ügyvédnőnek, Dr. Fodor Katalinnak köszönhetően, aki értesült az asszony drámájáról.

Dr. Fodor Katalin és Dr. Molnár Adél a magyar ügyvédek adakozását összefogó jogászok

– Amikor megtudtam, hogy mi történt a szülőfalumban Terikével azonnal tudtam, hogy valamit tennem kell, és beszéltem polgármester asszonnyal, hogy megtudjam, hogyan segíthetnék, majd egy felhívást tettem közzé a budapesti ügyvédek közösségi média csoportjában, ahonnan több támogató ügyvéd kolléga is jelezte segítő szándékát. A kollégáimmal igyekszünk mindig azokon segíteni, akik erre rászorulnak – tettük, tesszük ezt a kárpátaljai magyarokkal is, az orosz-ukrán háború kezdete óta – árulta el a Ripostnak az ügyvédnő, aki arról is beszélt, hogy az egyik kolléganője, dr. Molnár Adél bíztatására kezdték meg adománygyűjtési akciójukat, ami már a fővárosi jogászokon túlnőtte magát, már országszerte gyűjtenek Terikének, hogy minél előbb vásárolhasson egy konténerházat.

Egymillió forint összegyűjtését tűztük ki célul záros határidőn belül addig, amíg a polgármesteri hivatallal együttműködő helyi segítők a leégett ház romjainak eltakarítását elvégzik, és az új konténerház beton alapját elkészítik.

Hisszük, hogy összefogásunk sikeres lesz, és bízunk benne, hogy támogatásunk hozzájárulhat ahhoz, hogy mihamarabb fedél kerüljön a családanya és fia feje fölé – osztotta meg az ügyvédnő.