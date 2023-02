"Eszembe jutottak a gyerekek, hogy talán mégse kéne feladni" – mindene odalett egy lakástűzben a rákbeteg Terikének

Sümegi Gyuláné szívszorító története könnyet csalt a hazánk lakóinak szemébe. A tíz éve özvegy asszonyt ugyan az a kór támadta meg, ami férjével végzett, de Terikének sikerült felvennie a harcot a rákkal.

Éppen kemoterápiás kezelésen volt, míg porig égett szeretett otthona.

Azt pontosan nem lehet tudni, mi okozta a tüzet, de feltételezések szerint egy gerenda izzott, majd kapott lángra a kandalló felett. A család nem kötött biztosítást közel 150 éves épületükre, mert egyik biztosító sem vállalta.

Sümegi Gyuláné otthona megsemmisült a tűzben Fotó: Bánkúti Sándor

Sohasem kért senkitől semmit

A tragikus sorsú nagymama történte rengeteg embert megérintett országszerte: voltak, akik a közösségi felületeken biztatták a családot, mások jelezték, hogy szeretnének segíteni. Terike számára idegen, hogy mások segítségére szorul, ugyanis egész életében tisztességesen dolgozott, mindent a saját erejéből ért el.

Mindenki azt mondja, most ne szégyelljem, csak olyan rossz az ember fiának, amikor tudja, hogy mindene megvolt már, most meg arra van rászorulva, hogy legalább egy kanalat adjon már valaki

– mesélte könnyeivel küszködve az asszony, akinek három fia és két unokája van; jelenleg a legidősebb fiánál él, ugyanakkor nem szeretné a problémáit a családjára zúdítani.

Porig égett a rákos özvegyasszony háza Fotó: Bánkúti Sándor

A szerettei nélkül már feladta volna

A rákbeteg Terike épp a kórházi kezelése után beszélt a Ripostnak. Noha legyengítette a betegség és a kezelések, emellett még az elmúlt napok történéseit sem dolgozta fel igazán, igyekszik a családjáért meggyógyulni.

Amikor először láttam a házat, hogy mi maradt belőle nem voltam benne biztos, hogy érdemes küzdeni a betegséggel, mert nincs hova. Aztán eszembe jutottak a gyerekek, hogy talán mégse kéne feladni, mert az unokák a család szeretnek

– mesélte meghatódva az 58 éves nagymama, aki először nem akart a nyilvánosság előtt szerepelni, de a családja meggyőzte őt.

Terike mindenét elvesztette a tűzben Fotó: Bánkúti Sándor

Nem győz hálálkodni

A beteg asszony nagyon hálás minden segítségért.

– Láttam, hogy egyre többen segítenek ezzel is meg azzal is, akkor az jutott eszembe, hogy szegények mennyit dolgoztak ezért a kicsiért is, mert tudom, hiszen én is világéletemben dolgoztam. Biztos nekik is fontos volt az a pénz, amit nekem átutaltak. Minden egyes felajánlásnál gondoltam rájuk, meg azokra is akik szerettek volna adni, de nincs rá lehetőségük, mert olyan támogató is van, aki lelkileg erősíti az ember fiát. Azt kívánom, hogy soha az életben ne legyen bajuk. Mindenkinek nagyon köszönöm! – üzente az asszony, aki jelenleg nem tudja, mit hoz a jövő. Kis lépésekben szeretne előre haladni:

Próbálom összeszedni magam a következő kemóra, hogy még bírjam, legyek egy darabig. A többi meg majd alakul valahogy.

Aki szeretne segíteni Terikén, ide kattintva teheti meg!