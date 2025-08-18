UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Több, mint 50 ember élete volt a tét az M3-ason, a mentők már dolgoznak

Mezőkeresztes
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 11:23
m3balesetautópálya
Autóbusszal ütközött össze egy személyautó az M3-ason, Mezőkeresztesnél.
K. C.
A szerző cikkei

Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópálya 145-ös kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető irányban. A buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek - írja a Katasztrófavédelem. 

