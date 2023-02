Sokkoló tragédia: vonat elé vetette magát egy fiatal Óbudán

Megvárta a vonatot, majd habozás nélkül ugrott – a Bors információi szerint hétfőn éjfél körül borzasztó tragédia történt a III. kerületi Pók utcánál lévő vasúti síneken. Úgy tudjuk, hogy egy 30 év körüli férfi felsétált a peronra, megvárta a következő vonatot, majd gondolkozás nélkül levettette magát elé. A vonat vezetője valószínűleg végignézte a történteket, de már ő sem tudta megakadályozni a balesetet.





A tragédia nyomai Óbudán. Fotó: Máté Krisztián

Néhány nappal korábban a Bors számolt be egy másik öngyilkosságról is, ami február 9-én, az Örs vezér térnél történt. Akkor egy idős férfi, betegsége miatt vetette ki magát a hatodikról. A kiérkező mentősök mindent megtettek érte, de nem tudták megmenteni az életét. Az emberek még a buszról is látták a paravánt, ami mögött megpróbálták újraéleszteni a férfit, mindhiába. A rendőrök is a helyszínre siettek, de idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. Mint írtuk, a férfi búcsúlevelet is hagyott, ami megerősíti, hogy öngyilkossági szándékkal ugrott a mélybe.