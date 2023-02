"Sajnos nem végeztem rendszeres önvizsgálatot" - saját küzdelméről mesélt a mellrákot túlélő Borbála

A fiatal Halom Borbála egy véletlennek köszönhetően vette észre magán, hogy nagy a baj.

A kemoterápiás kezelések miatt ő is elvesztette a haját. Fotó: Szalontai Ábel

Sajnos nem végeztem rendszeres önvizsgálatot. Tizenegy éve diagnosztizálták nálam a mellrákot, elvégezték a szükséges vizsgálatokat, amiből sajnos egyértelműen kiderült, hogy ez bizony egy rosszindulatú daganat

– mesélte. Bori melleltávolító műtéten esett át, és ezzel egy időben kapott egy expandert, azaz bőrtágító protézist, amit később kicseréltek szilikon implantátumra. A műtét után 6 kemoterápiás, majd 28 sugárterápiás kezelést kapott.

Egy igazán egyedi kiállítás nyílik pénteken Devecseren. Fotó: Mellrákinfó Egyesület

– Látva, hallva más érintettek történeteit, elmondhatom, hogy viszonylag jól viseltem a kezeléseket, minimális mellékhatással. Természetesen nekem is voltak könnyebb és nehezebb napok, időszakok, de mindent összevetve, szerencsésnek érzem magam és hálás vagyok, amiért ilyen erős a szervezetem – árulta el.

Mindezek után még több műtét várt rá, mert a másik mellét is korrigálták, a mellbimbóját áthelyezték, aztán a másik mellére megtetoválták a mellbimbót.

Miután befejeződtek a kezelések, műtétek, elindítottam a blogomat, mert szerettem volna a saját példámon keresztül más nőknek is erőt adni és megmutatni, hogy igenis végig menve ezen a rögös úton, van élet a mellrák után is! Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, éreztem, hogy milyen nagy szükségük van erre a sorstársaknak, ezért döntöttem úgy, hogy megalapítom az egyesületet

– magyarázta.

Azt tapasztalta, hogy Magyarországon gyakran tabuként kezelik a mellrákot. Borbála szerint az utóbbi években valamelyest javult a helyzet, ami talán annak is köszönhető, hogy egyre többen merik vállalni kopasz fotóikat a közösségi média felületein, köztük ismert emberek is, amire szükség is van, mert így lehet szépen-lassan ledönteni a falakat. Ezt a célt szolgálja az a fotókiállítás is, ami pénteken nyílik meg a Devecseri Művelődési Központban.

A „Ki a következő?” kiállítás egy közös álom Hegedüs Gyöngyvér hennafestő művésszel és Csikós Árpád fotóssal, aki évek óta támogatja a munkánkat fantasztikus empátiájával és profizmusával és nem utolsósorban türelmével

– részletezte. Gyöngyvérrel 2014-ben ismerkedett meg egy eseményen, ahol kopasz, illetve kezelések alatt álló nők fejére, testére festett szebbnél-szebb mintákat hennával. Árpádot pedig Gyöngyvéren keresztül ismerte meg.

A fotós azonnal az ügy mellé és ezzel mellénk állt, és azóta is támogatja a munkánkat fantasztikus látásmódjával.

- tette hozzá Bori.

Hennával festenek szebbnél szebb mintákat a mellrákos nők testére. Fotó: Pixabay

Amikor leültünk ötletelni, egyből tudtuk és éreztük, hogy ebből valami egészen egyedülálló, hihetetlenül erős kiállítás fog születni és így is lett. Tíz hihetetlenül erős nő szerepel a képeken, akik szintén elsőre és azonnal igent mondtak a felkérésre, úgyhogy ez egy igazi szerelemprojekt. A képek magukért beszélnek és bár 2017-ben készültek, ma is aktuálisak.

A Mellrákinfó Egyesület két fő célkitűzéssel alakult meg 2015-ben: egyfelől az érintett nők támogatása - fizikai és lelki oldalon egyaránt-, segítségnyújtás a betegúton való könnyebb eligazodásban, másfelől pedig az, hogy azokat a nőket, akik még nem érintettek, felvilágosítsák. A kiállítás képeivel erőt szeretnének adni az érintett nőknek, mert látniuk és tudniuk kell, hogy van élet a mellrák után. Ugyanakkor minden egyes nőhöz szólnak a fotók, mert a képek hátulján egy-egy figyelemfelhívó mondat szerepel, amivel arra kérnek minden nőt, hogy figyeljen magára és vigyázzon a törékeny életére, hiszen egy van belőle.

A kiállítást február 3-án 16:30 órától lehet megtekinteni a Devecseri Művelődési Központ galériájában.