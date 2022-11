„Patakokban folyt a könnyem”: sosem hallott részleteket árult el mellrákjáról Fresh Andi

Közel két évvel ezelőtt tapintott ki egy csomót a mellében Villányi „Fresh” Andi, aki ezután orvoshoz fordult, és kiderült: rosszindulatú elváltozást találtak. Az énekesnő azóta többször is beszélt betegségéről, és a kezelés időszakáról, ám most Lilu beszélgetős műsorában sosem hallott részletekről is beszámolt.

Tudod, mire gondoltam? Őszinte leszek. Akkor arra gondoltam, hogy 39 éves leszek, nem szültem, és ez biztosan amiatt, egy hormonálisan kialakult csomó, ami összefüggésben van azzal, hogy ugye nem szültem saját gyereket, és majd azt mondják, hogy kell egy műtét és jó napot kívánok. Én ennél tovább nem mentem

– emlékezett vissza gondolataira Andi, aki a csomó kitapintása után nem hitte volna, hogy nagy a baj.

Az énekesnő szinte azonnal, pontosan egy héttel később már meg is tudott jelenni az orvosnál – épp kedvese születésnapján. Szerencséjére azonnal el is végeztek rajta egy ultrahangos vizsgálatot és egy mammográfiát, és az eredményt is már másfél óra múlva megtudta.

Fotó: YouTube

– Feküdtem egy ultrahangos szobában a sötétben, egy maszkkal az arcomon, mindenkin maszk volt, és azt hallottam, hogy „vegyünk mintát, vastag tűvel, de ne csak onnan, hónaljból is”.

Mondtam, hogy nem kell, nincs ott semmi. És közben mint egy patak, elkezdett folyni a könnyem.

– Nem értettem, hogy ha nekem ott nincs semmi – legalábbis én azt gondoltam – miért kell abból mintát venni... A radiológus pedig akkor már tudta... – magyarázta Andi, hozzátéve, hogy még akkor is, könnyek között próbálta jelezni a szakembernek, hogy ott nincs is semmi, mire azt a választ kapta, hogy „de van”.

Andival ezután közölte az orvos, hogy 90%-ban rosszindulatú az elváltozás.

Az énekesnő további részleteket mesélt a betegsége körüli időszakról. Mint mondta, kedvese végig igyekezett benne tartani a lelket, ugyanazokat a programokat töltötték együtt, mint a betegség előtt, fantasztikus támaszt nyújtott neki mindenféle sajnálkozás nélkül.

Andi emellett azt is elárulta, hogy a mai napig is jár fellépni, sőt olyan meghívásokat is elfogad, amelyek témája a mellrák. Igyekszik ugyanis olyan támogatást adni sorstársainak, amilyenre ő is igényt tartott volna a betegség legelején– egy-egy ilyen megjelenésért pedig nem vár honoráriumot, mint mondja, ő ezzel nem haknizni szeretne, inkább segítséget nyújtani mindenkinek, akinek szüksége van rá.