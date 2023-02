Magyar szál az olasz maffiában: Taxira várva, az állomáson fogták el a rettegett bérgyilkost

Az egész olasz rendőrség készültségbe helyezte magát, miután a napokban lelépett a házi őrizetből az ország egyik legveszélyesebb bérgyilkosa. A calabriai maffia, a 'ndrangheta bérgyilkosát, Massimiliano Sestinot már közel egy évtizede ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre több ember meggyilkolásáért, azonban nem vágták sittre, ehelyett házi őrizetben, lábán nyomkövetővel üldögélt édesapja Milánó melletti házában.

Sestino végezet ki Renato Liót.

Pedig a férfi Olaszország-szerte híres-hírhedt gyilkosnak számít: 1991-ben ő végzett Renato Lio rendőrrel, amiért már élből 30 éves büntetést kapott, majd 2013-ban őt tették felelőssé egy kábítószer-ügyletben is érdekelt fővezér, Vincenzo Femia kivégzéshez hasonlító meggyilkolásáért, amiért már életfogytiglani büntetésre számíthatott.

Ezután követte el első szökését:

akkor is nyomkövetőjét leszaggatva távozott. Egy idő után azonban elfogták, méghozzá Palinuro tengerpartján, ahol napozgatás közben, egy szál fürdőnadrágban bilincselték meg.

Sestino azóta is apja peroi házában várt az ítéletre, aminek kihirdetését a helyi bíróság február 3-ra tűzte ki. Sestino viszont ismét úgy döntött: nem várja meg az ítéletet, inkább lelép. Január 30-án ezért fogta magát, ismét levágta a nyomkövetőjét és a rendőrségi ellenőrzést kikerülve lelépett.

Ezután természetesen az olasz rendőrség színe-java a nyomába eredt, de több mint egy hónapig bottal üthették a nyomát. Az Italian Post azonban most bejelentette: a férfit február 4-én ismét sikeresen lekapcsolták a zsaruk, méghozzá Nápolyban, egy helyi vasútállomáson.

Sestino ekkor éppen egymaga ácsorgott és egy taxira várt fegyver nélkül, zsebében a testvére irataival.

Az olasz belügyminiszter, Matteo Piantedosi is örült a veszélyes bűnöző lefülelésének:

- Gratulálok a rendőröknek Massimo Sestino, a 'ndrangheta házi őrizetből szökött veszélyes bűnözőjének elfogásához

- mondta a politikus.

Mint arról a Bors már korábban is írt, a hírhedt nápolyi maffia szálai Magyarországra is elértek: január végén ugyanis egy magyar ügyvédnőt is letartóztattak, miután kiderült, hogy a gyanú szerint ő mosta tisztára a szervezet pénzét. Az ügyvédnő nevén - az olasz ügyészség verziója szerint -, a 'ndranghetához köthető ingatlant és ingóságot találtak, úgy tudni, jelenleg is letartóztatásban van.