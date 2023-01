Pesti sztárügyvédnő az a letartóztatott jogász, aki a hírhedt calabriai maffia pénzét mosta

Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte egy magyar ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék csütörtökön. A közlemény nem tér ki a részletekre, ám az olasz sajtó bővebben mesél a történtekről. Eszerint a szóban forgó bűnszervezet a világ egyik legerősebb és az olaszok talán legvéresebb szervezete, a Calabriához köthető 'Ndrangheta.

Bonavota, a keresett maffiafőnök. Fotó: olasz rendőrség

A klán feje a hírhedt Pasquale Bonavota, aki jelenleg is a legkeresettebb, szökésben lévő itáliai bűnöző. A maffia sok mindennel foglalkozik: egyebek mellett droggal, fegyverrel, uzsorával, korrupcióval.

Az ebből befolyó pénzt pedig számos, külföldi vállalkozásban forgatják meg a világ szinte minden kontinensén. A budapesti, 55 éves, olasz kapcsolatokkal rendelkező ügyvédnő az illegális vagyon után indított nyomozás során akadt fenn. A pénzmosás elleni nyomozás során derült ki, hogy a maffia egy sor olasz, ciprusi és magyar bejegyzésű társaságot hozott létre, melyek fiktíven egy harmadik személy tulajdonában állnak – közölte a sajtótájékoztatóján a napokban az olasz rendőrség.

Budapesti ingatlanok és jacht

A rendőrség elárulta, hogy a magyar szál igencsak erős: a vizsgálatba bevont ingatlanok és ingóságok között ugyanis négy budapesti címre bejegyzett ingatlan és egy magyar cég nevére bejegyzett jacht is áll, de nyomoznak a magyar számláik és pénzügyi kapcsolataik után is, amiből 1,2 milliárd forintnyi eurót már le is foglaltak. Így került fókuszba az exkluzív irodával rendelkező ügyvédnő, akit a napokban le is tartóztattak Budapesten.

Őt azzal gyanúsítják, hogy egy, a nyomozásban is szereplő, de megszűnő cég részvényeinek 50 százaléka az ő tulajdonában állt. A Bors megtalálta az ügyvédnő belvárosi, igencsak frekventált helyen álló ügyvédi irodáját, ahol megpróbálta elérni őt, azonban hiába: a vonalas telefonon csupán üzenetrögzítő kapcsol, míg mobiltelefonja, bár kicsörgött, senki nem vette fel a készüléket.

A nemzetközi nyomozást az olasz hatóságokon kívül az Europol végzi, míg a magyar cégek és számlák lefoglalásáért az Eurojust a felelős, ami azt jelenti, hogy addig, míg be nem bizonyosodik, hogy a gyanúba keveredett személy ártatlan, minden számlát zárolva tartanak.

A rendőrök számos európai országban nyomoztak, így került a magyar jogász a látókörükbe. Fotó: MIGUEL MEDINA

20 évet is kaphat, ha bűnösnek találják

Az Fővárosi Törvényszék szerint az ügyvéd a státuszát kihasználva, bűntársaival formálisan vezette a budapesti ügyvédi irodájára bejegyzett és ott működtett magyarországi cégeket, azokat ugyanakkor a bűnbanda vezetője teljeskörűen ellenőrzése alatt tartotta, és illegális vagyonátruházás, pénzmosás, bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosására használta.

Az ügyvédnő ellen kilenc– összesen 20 év szabadságvesztéssel is büntethető – bűncselekmény elkövetésével összefüggésben az olaszországi Catanzarói Bíróság bocsátott ki európai elfogatóparancsot, hogy a büntetőeljárást az olasz hatóságok le tudják folytatni ellene.

A jogász nem járult hozzá az átadásához, így vele szemben az elfogatóparancsban szereplő cselekményeken kívül nem indítható és nem folytatható egyéb büntetőeljárás.