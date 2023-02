Gyurcsányék nem adtak, hanem elvettek a nyugdíjasoktól - fogalmazott az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz.

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva írta, hogy Gy. Németh Erzsébet DK-s politikus online sajtótájékoztatón arról beszélt: a kormány még a törvényt is kijátssza, csak ne kelljen emelni a nyugdíjakon.

A Fidesz kiemelte: "Gyurcsányék" kormányzásuk alatt soha nem adtak, mindig csak elvettek a nyugdíjasoktól. A baloldalnak válságkezelésként is az volt az első, hogy az idősektől elvettek egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelték nekik a gáz és duplájára az áram árát - fűzték hozzá.



Mint emlékeztettek, a nyugdíjasok "a mostani nehéz háborús és szankciós helyzetben" is támogatásokat kapnak. Tavaly novemberben nyugdíjprémiumot kaptak, januártól 15 százalékkal emelkedett a nyugdíj és februárban megérkezett a 13. havi emelt összegű nyugdíj is - sorolták a kommünikében, azt is jelezve, hogy ezen felül Európában egyedül csak a magyar nyugdíjasok kapnak rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig.