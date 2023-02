Földrengés a szomszédban, Mohácson is érezték

Földrengés volt Horvátországban KRK-szigetén. A 4,9-es erősségű földmozgást Mohács térségében a lakosság is érzékelte - számolt be róla a Katasztrófavédelem honalapja.

A csütörtök délelőtti földmozgás erőssége 4,9-es volt a Richter-skálán. Az esetet Magyarországon is érzékelték, a szeizmológiai obszervatórium erről Mohácsról kapott jelzést. Ugyanakkor károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

A törökországi földrengés óta több szomszédországunkban is észleltek rengést, Horvátország mellett Romániában is.