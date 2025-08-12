Egy 4 éves kisfiú életét követelte a hőhullám, miközben óriási erdőtüzek tomboltnak Európa-szerte

Vörös riasztás van érvényben Európa nagy területén, miközben erdőtüzek pusztítanak el otthonokat és természetvédelmi területeket.

A hőség és a pusztító tüzek rengeteg emberi életet követeltek Európa-szerte. (Képünk illusztráció) Fotó: pexels

Európa és a Balkán számos országa hőhullámokkal küzd, amelyek tüzeket idéztek elő, ezrek kényszerültek otthonaik elhagyására, százak megsérültek, és tucatnyian életüket vesztették.

A jelenleg Franciaországot, Spanyolországot és a balkáni országokat sújtó hőhullám nem meglepő. Egy tartós hőkupola okozza, amely Európa felett helyezkedik el. A hőhullámok nem úgy tombolnak, mint a viharok, lopakodva érkeznek, de ugyanolyan halálosak lehetnek.

- figyelmeztetett Akshay Deoras, a Readingi Egyetem meteorológiai tanszékének kutatója.

Olaszország

Egy 4 éves román származású kisfiú hőgutában halt meg Szardínián, miután eszméletlenül találták családja autójában. Mentőhelikopterrel Rómába szállították, de már nem tudták megmenteni. Az ország több nagyvárosára vörös riasztást adtak ki, és tűz pusztít a Vezúvon is, amely miatt lezárták a nemzeti parkot a turisták előtt, miközben közel 200 tűzoltó küzd a lángokkal.

Franciaország

Bordeauxban 41,6 °C-os rekordhőmérsékletet mértek, és több településen is megdőltek a melegrekordok. 12 megye már vörös riasztás alatt áll, de újabbak követhetik, miközben az Aude térségében egy ember meghalt és kilenc megsérült egy óriási tűzben.

Albánia

24 óra alatt közel 40 tűz ütött ki, több tucat még mindig ég, köztük a déli partvidéken, ahonnan családokat és egy idősek otthonát is evakuálták. 84 000 hektár égett le július óta, és több tűzeset mögött szándékos gyújtogatás lehetett, ami miatt eddig több mint 20 embert tartóztattak le.

Spanyolország

Egy UNESCO világörökségi helyszínt, a Las Médulas római kori bányát is elérte a tűz, több száz embert evakuáltak. A Tarifa üdülővárosban 2000 főt kellett kimenekíteni, miközben a lángok a part menti hoteleket és strandokat fenyegetik.

Portugália

Három nagy tűzzel küzdenek az ország középső és északi részén, miközben Marokkó repülőket küldött segítségként. Több falut érint a veszély, tucatnyian megsérültek, és több terület narancs riasztás alatt áll a hőség miatt.