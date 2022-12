Müller Péter: Vége a világnak? Hívjuk fel a Jóistent!

A Cirkusz

A Müller Péter: Isten bohócai című regénye által inspirált kortárs táncszínházi produkciót a Nemzeti Táncszínházban mutatta be a Székesfehérvári Balett Színház táncegyüttese november 30-án. A regény egy fikció, miszerint egy lebontásra ítélt cirkusz porondján a bohócok mestere az utolsó estén tánccal tanítja a tanoncokat. Bibliai hasonlattal élve a mű felfogható egyfajta utolsó vacsorának, amely során a mester tanítványait avatja be a szeretet varázshatalmának titkaiba. A mű, amelynek néhány percében az író szívhangja adja a ritmust, Budapest és Székesfehérvár mellett a világ színpadaira is eljut majd.