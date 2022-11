Müller Péter szívhangját adta egy előadáshoz

A legnépszerűbb magyar kortárs író, Müller Péter szavai és szívhangja kíséri azt az előadást, amelyet Isten bohócai című könyve ihletett. A 86 esztendős, Kossuth-díjas szerző hangját már angol nyelven is felvették, mivel a világhírű Székesfehérvári Balett Színház a november 30-i budapesti premier után a világ több pontján is bemutatja a művet, melyben az író szívhangja is szerepet kap.

Életem legnagyobb eseményére készülök

– mondta a Ripostnak Müller Péter.

"A 86-ik születésnapom előtti éjszakán, november 30-án a Millenáris Táncszínházban eltáncolják életem legkedvesebb művét, az Isten bohócait, Cirkusz címmel. Az előadásban megszólal a hangom is, és a zsenik, Robert Cohen és Elvis Presley szerelmes dalai után megszólal a végső sötétbe boruló színházban a saját szívem verése. Szívorvosom vette fel a dobogást, aki egyszer már megmentette az életemet."

Hangom és főleg szívem lüktetése hallható lesz ezután a világ számos színpadán

- tette hozzá.

Müller Péter a táncosokkal. Fotó: Székesfehérvári Balett Színház

Müller Péter évtizedeken át volt a Madách Színház dramaturgja, a tánc a mindene.

"A zsoltárok Dávid király táncos-zenés remekművei, és több szent írás legszebb jelenete, hogy Jézus táncba vitte tanítványait a halála előtt. A nagy filozófus, Nietzsche szerint „Minden napod elveszett, amelyben legalább egyszer nem táncoltál” – idézte a Ripostnak az író, aki az előadás után dedikálja a könyveit.