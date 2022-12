Meghalt a kilőtt szemű férfi, akit Gyurcsány Ferenc nyilvánosan kigúnyolt – Videó

A 2006-os rendőrterror egyik kilőtt szemű áldozatáról készült felvételek bejárták a hazai és a külföldi sajtót is, miután 15-20 méterről egy rohamrendőr szándékosan fejre célzott lövést adott le rá. A férfi a sérülése miatt akkor a munkáját, a lakását és a 12 éves kapcsolatát is elvesztette. Kálváriájáról 2021-ben részletesen is mesélt.

Tavaly a Hír TV-nek azt nyilatkozta: nagyon fontos, hogy a 2006-os eseményeket soha ne felejtsék el a magyar emberek. Szerinte semmi jóra nem számíthatna az ország, ha Gyurcsány Ferenc vagy felesége hatalomra kerülne.

„Ha nem beszélünk róla, akkor ez tényleg hatalomra kerül. Szépen tud mosolyogni, szépen tud megint hazudni” – mondta akkor a férfi.

Schiffer András ügyvéd, az LMP volt elnöke Facebook-oldalán így emlékezett meg az áldozatról:

Nagy László tönkretett élete örök mementó a szemkilövetők és a szemkilövetések tagadói számára!

Nagy László életét tönkretette a 2006-os rendőrterror Fotó: Metropol

Gyurcsány nyilvánosan is megalázta a megnyomorított férfit

2021-ben Gyurcsány Ferenc nyilvánosan is megalázta az áldozatot, amikor az Skrabski Fruzsinával tiltakozásul megjelent a volt miniszterelnök egyik fiataloknak tartott fórumán.

Gyurcsány azt állította az összegyűlt közönségnek, hogy ő jól ismeri a férfit, aki egy provokátor, és sok helyen meg szokott jelenni, holott Nagy László akkor ment el először Gyurcsány rendezvényére.

„Szépen megmosta a haját, elegáns, jól fog mutatni majd a tévében”

– nevette ki a DK elnöke.

Gyurcsány volt a 2006-os rendőrterror idején a miniszterelnök, gúnyolódását itt lehet megnézni: